Esbjergenserne er vilde med dagligvareindkøb to go

Esbjerg: I starten af januar rullede Bilka i Esbjerg et nyt to-go-koncept ud. Det betyder, at man nu kan fylde indkøbskurven, betale for varerne og få poserne pakket i bagagerummet - helt uden at forlade bilen. Konceptet er allerede et hit på landsplan, og lokalt har den første måned givet en række nye medarbejdere sved på panden.

- Det er gået fremragende. Interessen har været langt ud over vores forventninger, siger varehuschef Jeanette Duvander.

Forud for lanceringen af det nye koncept har man været nødt til at ændre lidt på varehusets fysiske rammer. Foruden en nyt frostrum og et nyt kølerum, har man udvidet lageret og gjort plads til en ny dør ved vareudleveringen. Derudover har konceptet kastet 15 nye arbejdspladser af sig.

I spidsen for den nye to go-afdeling står Andreas Jensen, og blandt de nye "pakkere" er der blandt andet to tidligere elever, der i efteråret blev udlært fra varehusets food-afdeling.

- Vi har fået sammensat et rigtig godt team, og de er kommet godt fra start. De går jo ikke bare rundt i varehuset med en indløbsseddel. De går rundt med en iPad, der fortæller dem, præcis hvor de finder de enkelte varer, og så "plukker" de i zoner, og handler for op til seks kunder ad gangen. De tager så mange ture rundt i varehuset, at det hurtigt løber op i 10-15 kilometer om dagen, fortæller Jeanette Duvander.