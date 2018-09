Sidstnævnte havde i dagens anledning skiftet de vanlige omgivelser i regionsrådssalen i Vejle ud med de mere interimistiske på byggepladsen for at hjælpe med at servere kaffe og kage.

Det var både naboer til byggeriet, medarbejdere i hvide kitler, som benyttede frokostpausen til at kigge ind og en række regionsrådspolitikere i form af Karsten Uno Petersen (S), Lene Thiemer Hedegaard (S), Marianne Mørk Mathiesen (løsgænger) og Kurt Jensen (V).

Allerede fra første minut var byggepladsen godt besøg, og det fortsatte i alle de tre timer, der var Åbent hospital på sygehuset. Omkring 1000 gæster benyttede lejligheden til at kigge indenfor, og der var stor interesse og spørgelyst blandt de fremmødte.

En tur i liften

Blandt de fremmødte var også Christina Blomgreen, som til daglig arbejder på sygehuset. Hun havde i dagens anledning taget sine to sønner Bertram og Mikkel med, så de kunne se mors arbejdsplads. Bertram var en tur på liften med hjelm på og fik ligesom resten af de besøgende børn lov til at få et billede af sig selv i "byggeuniform" og en ballon med hjem.

Derudover kunne man også prøve at tage en blodprøve på en kunstig arm - og generelt blive klogere på det store byggeri, der frem til 2020 vil forvandle Sydvestjysk Sygehus til et moderne akutsygehus. De eksisterende bygninger renoveres, nye koncepter udvikles og afprøves og en helt ny sengebygning bliver til. I stueplan bliver der reception, venteområde, blodprøveambulatorium samt et auditorium. Derefter følger 5 etager med i alt 158 ensengsstuer, hvoraf 10 af stuerne indrettes til tunge patienter.