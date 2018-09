Padel-tennis kommer til Esbjerg til foråret, og direktør i SEPE, Niels Bækgård, forventer, at det bliver en stor succes. Han vurderer, at det er folk fra 40 år og opefter, der vil springe på dillen.

- Det har klart noget socialt over sig, fordi spillet er knapt så hurtigt som tennis. Det er fleksibelt, for man kan bare booke en bane, når man har samlet fire personer og har tid, og så giver det god motion. Jeg vil tro, at det tiltaler folk fra omkring 40 år og opefter, siger SEPE-direktøren.

Ved siden af de eksisterende flex-baner på Gammel Vardevej vil SEPE anlægge minimum to padel-baner, og konceptet bliver det samme som på flexbanerne, nemlig betaling per gang.

SEPE har besluttet at bruge 1,5 millioner kroner fra egenkapitalen til at anlægge baner til paddle-tennis.Ifølge Niels Bækgård er det tvivlsomt, om det beløb rækker. Han tror nærmere, at regningen ender på omkring 2 millioner kroner, alt efter hvilke løsninger, de bliver valgt. Beløbet vil stadig blive trukket fra SEPE's egenkapital, der ved starten af 2018 udgjorde knap 6,7 millioner kroner.

Overdækning

Spillet stammer fra Argentina og er via Spanien kommet til Europa, og det er blandt andet i Sverige blevet kæmpestort.

- Vi fik idéen under en tur til København, hvor de har baner ved Grøndal MultiCenter, og der er fuld belægning. Vi talte med dem på stedet, og så arbejdede vi videre med idéen. Lige nu er vi i projekteringsfasen med at finde og fastlægge rammerne til banerne. Jeg er af den klare overbevisning, at vi skal have minimum to baner, og vi vil have dem overdækket, så banerne kan bruges året rundt uanset vejret. Om der skal være en decideret hal eller en anden løsning, det har vi ikke lagt os fast på endnu, siger Niels Bækgård.

Han håber at være færdig med projekteringen inden for en måned, og at banerne kan stå klar i foråret 2019.