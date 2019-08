19.500 kroner for den 12 centimeter høje vase lød rekordbuddet på fra en dansk samler. Og det blev den solgt for i konkurrence med næsten 100 andre bud på auktionshuset Lauritz.coms hjemmeside.

Axel Salto (1889-1961) dansk keramiker og formgiver/designer.Eksperter mener, at Axel Salto står bag cirka 3000 stentøjsværker, formgivet fra 1923 til 1950. Han var med i fremstillingsprocessen til sin død i 1961, men der er også lavet Salto-værker efter hans død fra hans værksted. Han arbejdede blandt andet for Den Kongelige Porcelainsfabrik, nu Royal Copenhagen. Salto blev international anerkendt for sine stentøjsvaser og figurer under Verdensudstillingen i Paris i 1925. Hans arbejder omfatter desuden maleri, grafisk design og illustrationer til bøger, smykker og tekstiler. Som forfatter og stifter af kunsttidsskriftet Klingen (1917-1919), var Salto yderligere en vigtig bidragyder til kunstdebatten i Danmark. Han debuterede som kunstmaler i 1911.

Millionbud på de elskede og hadede vaser

Andre Saltovaser sælges for endnu mere imponerende beløb. Der er eksempler på vaser solgt for over 30.000 kroner på Lauritz.com, og hos Bruun Rasmussens auktioner i København er der solgt en helt unik Saltovase i knoppet design for 1,2 millioner kroner.

Saltovaserne er meget karakteristiske og både elskede og hadede for deres buttede og knoppede unikke design.

Salto er en af verdens dyreste keramikere. Hans værker er eftertragtet af internationale indretningsarkitekter og samlere, og det har presset priserne på hans værker til rekordhøje bud på auktionerne i Danmark og udlandet.

De høje priser skyldes også, at han er et fyrtårn inden for moderne kunsthåndværk i det 20. århundrede. Han har siden sit gennembrudt på Verdensudstillingen i Paris i 1925 vundet stor international anerkendelse for sine værker.