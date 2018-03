Esbjergenser er med til at udvikle Danmarks nye milliarddyre kampfly

- Det er ufatteligt fedt at være her. Flyteknik er noget af det mest prestigefyldte overhovedet, og Lockheed Martin er et af de firmaer, der er allerlængst fremme i udviklingen. Så jeg er meget taknemmelig, fortæller Jesper Lund.

De første danske kampfly skal leveres i 2021, og Jesper er med til at kontrollere, at produktionen går rigtigt til. For en ung knægt fra Sønderris-området er det lidt af en drengedrøm.

I sommeren 2016 besluttede et bredt flertal i Folketinget at indkøbe 27 nye kampfly af mærket F35 fra producenten Lockheed Martin. Flyet kaldes også for Joint Strike Fighter. F35-flyene skal afløse F16-flyene, som er ved at være nedslidte.Prisen på flyene skulle ligge på omkring 20 milliarder kroner for de 27 fly. De første F-35 fly skal efter planen leveres i 2021.

Fra fysik til kampfly

Med en bachelor i fysik var det ikke ligefrem oplagt, at Jesper Lund skulle lande et praktikophold hos Lockheed Martin. Kort tid efter sin bachelor valgte Jesper et karriereskift, da han søgte ind på en kandidat på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) for at læse civilingeniør i materiale- og procesteknologi. Kernefysikeren Jesper var blevet fascineret af teknologidelen, da han i sidste halve år af sin bachelor havde et udlandssemester i Wisconsin, hvor han studerede atomkraftsteknologi.

Han kunne have været færdig med kandidaten til sommer, men da muligheden bød sig for et praktikophold i USA, var det ikke en svær beslutning at udskyde specialet til efteråret.

Praktikopholdet er blevet arrangeret gennem den danske teknologivirksomhed Terma, der leverer flydele til Lockheed Martins kampfly, og Jesper og syv andre ingeniørstuderende er det fjerde hold af danske studerende, som sendes afsted til Texas. Praktikpladserne var meget eftertragtede, og glæden var stor, da Terma pludselig ringede til ham en dag på studiet.

- Jeg gik bare udenfor med hænderne over hovedet. Det var simpelthen så fedt, fordi det som udlænding er ufattelig svært at komme ind i flyindustrien i USA på grund af komplicerede love, fortæller Jesper Lund.

Men ind kom den 25-årige esbjergenser fra Sønderris-området. Han blev født i Lemvig, men flyttede med sine forældre til Sønderris i 2006, hvor Jesper nåede et par år på Sønderrisskolen, inden han tog sin studentereksamen på Esbjerg Statsskole (nu Rybners STX). I 2012 rykkede han fra byen, men forældrene bor her stadig.