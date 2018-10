Esbjergenere forargede over ny Hede Rytmer-festival

Fakta

Hede Rytmer er et "navn" og ikke et selskab. Folkene bag købte navnet af et konkursbo i Silkeborg for seks år siden og genbyggede arrangementet i foreningen Silkeborg Musik og Kultur Events som en lokal almenvelgørende forening. Overskuddet fra de årlige koncerter gives til velgørende formål. For eksempelvis gik en del dette års overskud i Silkeborg til blandt andet den nye kvindefodboldafdeling SIF Q og til den lokale ishockeyklub med henholdsvis 100.000 kroner og 150.000 kroner, i alt udlodninger for cirka 600.000 kroner i 2018. På samme måder forsøgte man sig i år i Randers og Esbjerg, med to nye foreninger, henholdsvis "Randers Kultur og Musik Events" og "Esbjerg Kultur og Musik Events", som hver skulle stå som arrangør af de lokale festivaler. Det er dog i store træk de samme folk, som går igen som medlemmer i de tre foreninger, som grundet reglerne om almen velgørende foreninger fungerer som tre uafhængige økonomiske kredsløb. På grund af nogle fælles indkøb og udlæg via foreningen i Silkeborg er denne forening dog mærket økonomisk af den udeblivende succes i henholdsvis Esbjerg og Randers.



For de penge, der var kommet ind fra billetsalget i Esbjerg, var der nået at blive betalt udgifter til markedsføring og grafisk produktion, men ellers ikke noget. Oliver Zähringer slår fast, at der ikke er udbetalt lønkroner eller til administration. Det er et tab, foreningen må lide ved en aflysning. Billetkøberne har modtaget en mail torsdag med info og hører igen nærmere, når man ved, hvor mange penge der kan tilbagebetales for billetterne.