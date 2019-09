Esbjergbasret firma med flere end 600 ansatte skifter topchefer

Esbjerg: Det hele begyndte i 1997 med fem mand i en garage i Letland. I dag er firmaet East Metal Trade kommet pænt meget længere ud over garagestadiet med flere end 600 ansatte, og nu stopper samtidig medstifter af virksomheden, Bent Juul Larsen.

East Metal med hovedsæde på Bavnehøjvej i Esbjerg, som er en førende leverandør af komplekse stålkonstruktioner, har udnævnt Flemming Rasmussen, Kolding, som ny administrerende direktør per 1. september som afløser for Bent Juul Larsen, der har bestridt posten i 22 år.

Det oplyser East Metal i en pressemeddelelse, hvori bestyrelsesformanden Anders Cold udtaler:

- Vi har valgt Flemming Rasmussen, der er 50 år og har en bred industrierfaring, blandt andet en baggrund i vindindustrien og erfaring som administrerende direktør.

Han oplyser videre, at Bent Juul Larsen fortsætter som direktør for East Metal Nakskov og får ansvaret for diverse projektopgaver.

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Bent for hans mangeårige virke som direktør i koncernen for den enorme indsats og den afgørende betydning, han har haft for udviklingen af koncernen. Vi ser frem til samarbejdet med Flemming Rasmussen, som skal fortsætte den nuværende udvikling og skal bringe East Metal i en endnu stærkere position i et yderst konkurrencepræget marked, lyder det fra bestyrelsesformanden.