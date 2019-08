Esbjergbaseret virksomhed køber op i Norge og Skotland

Samtidig med at Relyon Nutec, det tidligere Falck Safety Services, fortsætter den økonomiske forbedring, har selskabet ved den tidligere brandskole i Esbjerg overtaget to firmaer.

Virksomheden, der også er lidt af institution i Esbjergs offshoreindustri og et kendt træningssted for tusindvis af ansatte i oliebranchen og havvindmølleindustrien, har opkøbt det norske selskab Oiltec Solutions og Cresent, som er leverandører til olie- og gasindustrien.

Mere ekspansion

Norske Oiltec Solutions udvikler teknologisk simulering af borings- og kranoperationer til olie- og gasindustrien. Sælger af selskabet er den store norske kapitalfond Hitecvision. Det andet opkøb, Cresent, servicerer olie- og gasindustrien med ydelser inden for digital læring til bl.a. til sundheds- og sikkerhedsuddannelse. Selskabet har adresser i Aberdeen og Brasilien.

- Med opkøbet af Oiltech Solutions og Cresent har vi taget vigtige skridt inden for teknologier til simulering og digital træning. Begge virksomheder har udviklet exceptionelle løsninger, selvom de kun er 40 ansatte tilsammen. Med vores 1200 dedikerede medarbejdere, fordelt over 20 lande og 34 træningscentre, vil vi levere deres services omkostningseffektivt og hurtigt til vores kunder over hele verden, udtaler Torben Harring, administrerende direktør i Relyon Nutec, i pressemeddelelsen.

Nyheden om de to opkøb kommer samtidig med, at Relyon Nutec har offentliggjort sit regnskab for første halvår. Det viser, at selskabet havde en omsætning på 454 millioner kroner og et driftresultat på 86 millioner kroner.

- Vi er nu nået et punkt på vores rejse, hvor vi er klar til at accelerere ekspansionen af portefølje- og serviceudvidelsen med opkøb og derved styrke vores position som en fuldserviceudbyder til vores mange betroede nationale, regionale samt globale kunder, oplyser Torben Harring.