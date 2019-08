Esbjerg-virksomhed får fornem praktikplads-pris

Granly Steel A/S giver en ekstra chance til unge, selv om de har fået en plet eller to på straffeattesten. Det har i dag givet en praktikpladspris til virksomheden fra Dansk Industri.

Esbjerg: Hvis man som ung har dummet sig og er kommet skævt ind på tilværelsen og arbejdslivet, kan det være svært at få et job og næsten umuligt at få en læreplads. Men hos Granly Gruppens virksomheder, herunder Granly Steel A/S, ser man muligheder i stedet for begrænsninger, og derfor tilbyder virksomheden også tidligere kriminelle en læreplads. - Det er første gang, DI Sydvestjylland uddeler en praktikpladspris, og vinderen kan næppe være mere velvalgt. Granly Steel A/S får prisen for en enestående indsats for at uddanne nye faglærte og ikke mindst fordi virksomheden tilbyder unge med en plettet straffeattest en chance, de måske ellers ikke ville have fået, siger formand for DI Sydvestjylland administrerende direktør, Jesper Toft Mathiasen, Claus Sørensen A/S og fortsætter: - At få sådan en chance kan give den unge et helt nyt og positivt afsæt for resten af livet. Det betyder en stor samfundsmæssig gevinst, for ikke nok med at det hjælper en ung, så får vi også god faglært arbejdskraft ud af det - og det har vi brug for, siger Jesper Toft Mathiasen. Sammen med borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) overrakte formanden prisen ved en reception på Granly Steel i Nyhavnsgade tirsdag eftermiddag.

Mangel på faglærte DI uddeler i både 2019 og 2020 en PraktikPladsPris til 25 medlemsvirksomheder fra hele landet. Virksomheder, der gør en særlig indsats for at uddanne fremtidens faglærte.



Knap hver femte virksomhed, i de brancher DI repræsenterer, har forgæves forsøgt at rekruttere nye faglærte medarbejdere. Udfordringen vil ikke blive mindre, efterhånden som flere ældre årgange går på pension. Fremtidens faglærte skal uddannes i dag, lyder parolen derfor fra DI.

Sjov anekdote Ud over stor ros til Granly bidrog Esbjergs borgmester med en sjov anekdote fra virksomhedens interne historieskrivning: - Et eksempel på rummeligheden fik Kriminalforsorgen også at føle, da den kort før sommerferien kiggede forbi en fredag eftermiddag. Kriminalforsorgen havde efter nogle måneder fundet ud af, at en medarbejder med fodlænke åbenbart ikke var her på adressen fredag eftermiddag. Kriminalforsorgens udsendte møder så Keld Voigt og siger, at han kommer for at følge op på en medarbejder der i øjeblikket har fodlænke - om Keld Voigt ved, hvem de taler om. Keld tager et sug af cigaretten, kigger på kriminalforsorgens udsendte og svarer: Kan du være lidt mere præcis - dem har vi tre af i øjeblikket ..., refererede borgmesteren med et smil og glimt i øjet.

En stor ære Adm. direktør Finn Just Jensen fra Granly Steel er stolt og beæret over at få den fornemme anerkendelse og understreger, at der er behov for et godt samarbejde for at få tingene til at lykkes: - Først og fremmest kræver det, at kollegaerne her på virksomheden er villige til at gøre den ekstra indsats for at få tingene til at lykkes, derudover kræver det et godt samarbejde med erhvervsskolen på Rybners, hvor lærlingene tager den boglige del af uddannelsen. Det er nødvendigt engang imellem, for det er ikke alle vores lærlinge, der har gode minder om at sidde i et klasselokale. Det kræver en god forståelse imellem skole og virksomhed. Blandt andet har vi et tæt samarbejde for at undgå fravær i skoleforløbet, siger Finn Just Jensen. Granly Steel A/S arbejder også sammen med High Five, som er et projekt, der netop har til formål at hjælpe tidligere kriminelle i gang på arbejdsmarkedet. - Det er ikke hver gang, det lykkes, nogle gange må læreaftalen annulleres. For der gås ikke på kompromis med kvaliteten. De faglærte hos vores virksomheder skal kunne nøjagtig det samme som andre faglærte - ja, måske skal de endda bevise lidt mere, at de vil uddannelsen. Men heldigvis lykkes det ofte, og i dag kan vi se med stor tilfredshed på den lange række af dygtige faglærte medarbejdere, der har været igennem et forløb her hos os, siger Finn Just Jensen.