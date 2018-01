Esbjerg vil være Danmarks første aldersvenlige by

Kommunen har planer om at satse på begrebet "sund aldring". Målet er på sigt at tiltrække flere aktive og økonomisk stærke ældre og komme med i globalt netværk.

Ingen danske kommuner er i dag med i det globale netværk, så Esbjerg Kommune har chancen for at blive den første.

I første omgang sender kommunen en ansøgning til WHO's globale netværk for såkaldt aldersvenlige byer og samfund. Netværket går ud på at skabe et samfund, der er fantastisk at ældes i, og på listen over byer og kommuner, der er med i netværket og kan kalde sig "aldersvenlige", finder man for eksempel Oslo, Boston og Manchester.

Esbjerg: I disse år satser Esbjerg Kommune på at være en demensvenlig kommune. Fremover bliver kommunen formentligt et sted, hvor man satser på begrebet "sund aldrig", og hvor alle kræfter sættes ind på at tiltrække aktive og økonomisk stærke ældre. Med flere ressourcestærke seniorer i kommunen vil man nemlig kunne skabe øget medborgerskab og livskvalitet i en række af kommunens lokalområder.

I et referat fra et møde i Esbjergs sundhed & omsorgsudvalg er det præciseret, hvad Esbjerg Kommune vil.Her står der: Esbjerg Kommune har med visionen "Esbjerg: Danmarks nye vækstcenter - 120.000 borgere i 2020" et ønske om at opnå befolkningstilvækst i kommunen. Sundhed & Omsorg vil gå forrest, når det handler om at tiltrække aktive og økonomisk stærke seniorer. Dette er ud fra den betragtning, at disse i høj grad bringer socialt ansvar og aktivitet i foreningslivet, de bidrager til lokalt forankrede aktiviteter i lokalsamfundet og er generelt økonomisk stærke. Målet er, at flere ressourcestærke seniorer vil skabe øget medborgerskab og livskvalitet i en række lokalområder.

At satse på aktive og økonomisk stærke ældre skal samtidig være med til at opfylde Esbjerg Kommunes målsætning om at blive Danmarks nye vækstcenter.

- I mange kommuner taler man om en ældrebyrde. Det ord, har jeg altid ment, er forkert at bruge. Ved at gøre Esbjerg Kommune til en aldersvenlig kommune får vi skabt et brand, der kan tiltrække flere aktive og økonomisk stærke ældre, men det er klart - vi skal ikke kun trække nye ældre til - vi skal også gøre meget for dem, vi allerede har.

Lander på byrådets bord

Om Esbjerg Kommunes nuværende satsning på at være demensvenlig siger Arne Nikolajsen, direktør for Sundhed & Omsorg:

- Det har vist sig, at det godt kan flytte noget at gøre det. Derfor har man fået lyst til at satse på noget mere.

Planen er nu, at byrådet - når det udarbejder en 2025-plan - blandt andet drøfter, hvordan man får projektet Sund Aldring ført ud i livet.

Hanne Kjærgaard Meyer, formand for Ældre Sagen i Esbjerg Kommune, siger om de politiske planer:

- Jeg synes, det er en spændende ide. Man kunne forestille sig - hvis tiltaget vil tiltrække ældre, som har økonomiske ressourcer - at det opsving kunne bidrage til, at Esbjerg Kommune får råd til at ansætte flere varme hænder til ældre, der har behov for ekstra omsorg. Med hensyn til at satse på nye ressourcestærke ældre vil der være behov for mere nuancerede boligformer - eksempelvis bofællesskaber, lettere adgang til kulturelle tilbud og ikke mindst ældrevenlige, offentlige transportmuligheder.

Også på Fanø ser man de ældre som en styrke. Fanø er en af de kommuner i landet, hvor flest borgere over 65 år stadig arbejder, og tidligere borgmester Erik Nørreby (V) udtalte først i januar til JydskeVestkysten:

- Vi er meget glade for vores flittige ældre. Sandheden er jo, at vi tiltrækker mange ældre, og det vil nogen se som et problem. Men det viser sig, at de skæpper godt i kommunekassen.