Esbjerg vil lokke børn til Stengårdsvej - ved at køre dem væk fra Stengårdsvej

Fra årsskiftet må kun 30 procent af børnene i Kvaglunds og Stengårdsvejs daginstitutioner bo i et udsat område. Absurd, mener udvalgsformand, som fredag tog til København for at få ministeren til at godkende en dispensation. Og præsentere hende for idéen om en skovbørnehave.

ESBJERG: Mellem 65 og 75 procent af børnene i daginstitutionerne Valmuen på Stengårdsvej og Børnehuset Kvaglund bor i et udsat boligområde. I Bydelens Børnehus er andelen en anelse lavere.

Helt naturlige tal, eftersom daginstitutionerne ligger i et såkaldt ghettoområde eller udsat område, men samtidig et stort problem, for ifølge den vedtagne ghettoplan må kun 30 procent af daginstitutionernes børn have hjemmeadresse i et udsat område. En lov, der træder i kraft 1. januar.

Udfordringen med at leve op til ghettoplanens krav er så stor for Esbjerg Kommune, at formand for Børn- og familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF), fredag tog til Christiansborg i håb om at opnå en dispensation fra loven. Hun havde foretræde for børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), som hun ville forsøge at overbevise om en alternativ løsning for Esbjergs daginstitutioner.

- Jeg håber, det lykkes, for ellers ender vi jo med at måtte lukke et par af vores daginstitutioner i de her områder. Så bliver det jo noget med, at vi skal til at transportere små børn fra Stengårdsvej og Kvaglund rundt til andre daginstitutioner i byen med bus hver dag, for mange forældre kan ikke lige komme til den anden ende af Esbjerg med deres børn. Og hvor skal de være? Vi er pladsudfodrede på dagpasningsområdet i Esbjerg Kommune. Samtidig er jeg ikke sikker på, at det er let at få forældre fra andre steder i kommunen til at køre deres børn ud på Stengårdsvej og til Kvaglund. Det vil sige, at vi i sidste ende kan være nødsaget til helt at lukke daginstitutionerne i de her områder og bygge nye et andet sted, men det er ikke lige, hvad der er plads til i Esbjerg Kommunes allerede pressede kommunale budget, siger Diana Mose Olsen.