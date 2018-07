Made in Denmark

Made in Denmark bliver fra 2019 og frem til 2023 en af de største golfturneringer på Europa Touren.Med en fordobling af præmiesummen til 500.000 euro til vinderen vil Made in Denmark kun være overgået af Majors, WGC og Rolex Series på Europa Touren.



Fra 2020 og frem til og med 2023 skal Made in Denmark spilles på baner rundt om i Danmark. De tidligere udgaver af Made in Denmark har haft tilskuertal på over 80.000.



Manden bag Made in Denmark er Jysk-ejer Lars Larsen, der i 2013 hentede Europa Touren til Danmark.