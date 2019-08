Elever på alle klassetrin bør fritages for de nationale tests, så længe de alligevel ikke fungerer. Det mener politikerne i Esbjerg Kommune, som nu søger om at slippe helt af med tests i skolerne. DF er imod.

ESBJERG: Frem med computeren. 45 minutters test på skærmen. Anspændte børnemaver, for man ved, at man bliver målt nu. Og bagefter klassens mange testsvar, som læreren skal analysere og omdanne til indsatser.

Det kræver ressourcer, når de nationale tests gennemføres i klasseværelserne rundt om på Esbjerg Kommunes skoler, og siden det for et par måneder siden kom frem, at testene slet ikke er brugbare, er modstanden mod de uanvendelige tests vokset i Børne- og familieudvalget. Nu har et flertal af alle udvalgsmedlemmer besluttet at søge ministeriet om helt at droppe de nationale tests, indtil der er fundet en anden løsning end de nuværende tests.

- Hvorfor skal vi stå og bruge krudt på noget, som der er så store tvivlsspørgsmål omkring? Forskere har slået fast, at det, som man bruger de her tests til, kan de faktisk ikke bruges til. Det er meget vilkårligt, hvad man får ud af de her test, så det er simpelthen ikke godt nok, siger formand for Børne- og familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF).

- Det koster tid og kræfter og børn, der bliver nervøse og pressede over det. Og i realiteten bruger vi det ikke til noget. Det er ikke, fordi vi synes, at man slet ikke skal bruge tests. Men hvis man skal bruge så meget krudt på tests, og hvis børn skal sendes igennem det her, skal vores medarbejdere og forældrene jo kunne bruge det til noget, siger Diana Mose Olsen.