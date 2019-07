Esbjerg venter med elløbehjul til kaos har lagt sig

- Det er fint at vente lidt, så vi kan reflektere på det kaos, som de oplever i andre byer. Vi venter så at sige, indtil kaos har lagt sig, siger Søren Heide Lambertsen, der ikke vil afvise, at Esbjerg på længere sigt vil byde udlejningsfirmaerne velkommen.

Men de hidtidige erfaringer med el-løbehjul fra andre byer skræmmer også. Især i hovedstaden er er der voldsomme trafikale udfordringer med el-løbehjulene, og der arbejdes i både København og andre danske provinsbyer på at regulere vilkårene for løbehjulene. I den henseende er det helt bevidst, at Esbjerg Kommune tøver en kende.

For det første nævner han, at elløbehjul slet ikke er en del af Esbjerg Kommunes nye mobilitetsplan, som mere er baseret på cyklisme, hvilket også er en sundere løsning, som udvalgsformanden anfører.

Og det er måske godt det sammen. For foreløbigt er Esbjerg Kommune slet ikke interesseret i udlejningsløbehjul i bybilledet, oplyser Søren Heidi Lambertsen (S), formand for Teknik & Byggeudvalget.

Således oplyser det svenske udlejningsfirma Voi til JydskeVestkysten, at godt nok har man aktuelt ingen konkrete planer, men at man på sigt gerne vil ind i den vestjyske hovedstad.

Kørsel med motoriserede løbehjul skal foregå på cykelstien.Der gælder samme krav om lygter og reflekser som til cykler. Motoriserede løbehjul må i en forsøgsordningen køre maksimalt 20 kilometer i timen. Motoriserede løbehjul er underlagt færdselslovens krav om agtpågivenhed og regler om, at man i trafikken skal tilpasse hastigheden til forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Førere af et motoriseret løbehjul skal være fyldt 15 år - medmindre kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person.

To dødsfald

At elløbehjulene meget nemt kan gøre byen mere usikker, fik man forleden et eksempel på i Aalborg. Her påkørte en teenagedreng på elløbehjul en pige, da hun trådte ud af bussen ved et stoppested.

Flere danske politikredse har også stigende fokus på elløbehjul, og hos Københavns Politi har man overfor Morgenavisen Jyllands Posten blandt andet fortalt om et stigende antal tilskadekomne elløbehjulsførere. Samtidig er der flere, der ikke overholder færdselsreglerne, når de kører på løbehjul.

I Paris har man faktisk valgt at reducere antallet af elløbehjul efter to dødsulykker, og i den amerikanske by Nashville har man helt valgt at forbyde dem, efter at en 26-årig mand mistede livet i en ulykke.