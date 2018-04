Esbjerg-unge er på vej til DM i iværksætteri

Esbjerg: To ambitiøse elevgrupper fra Rybners Handelsgymnasium deltager onsdag 18. april i DM i Entreprenørskab, som holdes i Industriens Hus København.

De to elevvirksomheder er "Vis min Dag", der har udviklet en onlinekalender til demente, og "Reviving the Oceans", der vil smelte affaldsplast fra verdenshavene om til brugskunst.

Eleverne arbejder tværfagligt med projektet i fagene virksomhedsøkonomi, afsætning og innovation, hvor underviserne Jesper Heiberg og Anne Marie Sørensen ifølge eleverne smitter dem med deres store engagement.

Alle deltagerne har arbejdet med deres idé i månedsvis, og 162 elever fordelt på 42 hold fra hele landet har kvalificeret sig til DM. For at vinde Danmarksmesterskabet skal deltagerne både have en innovativ idé, styr på forretningsmodellen og levere en toppræsentation for at imponere dommerne.

Hovedpræmien til DM-vinderne er en check på 10.000 kr. og deltagelse ved det prestigefyldte Europamesterskab, Company of the Year Competition, som holdes i Beograd til juli.