Esbjerg tilbage i top-20 i erhvervsklima

- Esbjerg Kommune klarer sig rigtig fint på næsten alle de ting, vi måler på, og det afspejler sig i årets flotte placering i erhvervsklimaundersøgelsen. Specielt bider vi mærke i, at den overordnede vurdering af erhvervsvenligheden har taget et spring frem, og at dialogen imellem virksomhederne og kommunen opleves bedre end tidligere år, siger formand for DI Sydvestjylland Jesper Toft Mathiasen.

Det er Esbjerg fortsat, men nu er det for første gang siden 2015 igen lykkedes at komme i top-20 i DI's erhvervsklimaundersøgelse. Som nummer 20 blandt landets kommuner har Esbjerg forbedret sin placering med fem pladser siden sidste år.

DI's undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 10. år i træk, at DI laver undersøgelsen.7.332 virksomheder inden for DI's brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 370.000 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 20 procent af den private beskæftigelse.

Vil anbefale Esbjerg

Den positive stemning afspejler sig også i, at mere end fire ud af fem virksomheder i Esbjerg Kommune vil anbefale andre virksomheder at flytte til kommunen. Det er en stor andel, når der sammenlignes med resten af landet og understreger den øgede tilfredshed med at drive virksomhed i Esbjerg Kommune.

De bedste vurderinger opnår kommunens fysiske rammer for at drive virksomhed. Virksomhederne oplever eksempelvis, at der er et godt udbud af erhvervsgrunde, og at planlægningen levner god plads til både boliger og erhverv. Derudover er der stor tilfredshed med bredbåndsdækningen i kommunen. Også infrastrukturen får ros med på vejen, og det gælder både det kommunale vejnet og den kollektive transport.

Virksomhederne er også blevet spurgt om, hvad Esbjerg Kommune skal prioritere for at fremme erhvervsklimaet yderligere, og her er det helt entydigt, at adgangen til kvalificerede medarbejdere er det helt store tema i årene, der kommer. Det gælder både i relation til uddannelsesindsatsen af vore unge, men også behovet her og nu for at finde de rette hænder og hoveder til virksomhederne.