Esbjerg: Lydløst triller Mercedes' svar på en elbus ind på Rådhustorvet. Som kontrast kommer linje 4B brummende på Torvegade, hvor den blinker til højre, inden den knirkende holder ind ved stoppestedet lige ved Rådhuset. Et par passagerer stiger på inden bussen pibende accelererer.

På Rådhuspladsen stimler en del af byrådsmedlemmerne sammen foran elbussen, eCitaro, som de efter et kort oplæg fra Mercedes skal på tur i. Testturen skal fungere som inspiration til kommunens krav til elbusser, når busdriften om to år igen kommer i åbent udbud.

- Det er borgernes skattepenge, vi bruger på den her omlægning, så for os er det vigtigt, at vi rammer rigtigt første gang. Det vigtigste er, at passagererne er glade for bussen, siger formand for Teknik og Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).

Inden politikerne får en prøvetur, starter chaufføren bussen på ordre fra Mercedes. En mumlen spreder sig mellem politikerne, for som de står der og venter i stilheden, går det op for dem, at chaufføren allerede har startet bussen. Lyden er da også et vigtigt element for politikerne, når de om to år skal træffe beslutningen om, hvem der skal stå for busdriften.

- I bybilledet er det rart, at vi kan hjælpe med at larme og forurene mindre, siger viceborgmester Susanne Dyreborg (DF).