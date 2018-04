Esbjerg støvsuget for lærlinge

Nye tal fra Rybners viser nu, at de unge, som drømmer om at blive murere, tømrere eller noget helt tredje, ikke har svært ved at finde en læreplads. Tværtimod er der, bortset fra nogle enkelte og mindre retninger, støvsuget for lærlinge i det sydvestjyske.

Esbjerg: Under kommunalvalgkampen tilbage i november 2107 blev det i Esbjerg en diskussion, om der var unge nok på erhvervsuddannelserne, eller om de tværtimod havde svært ved at finde en læreplads.

Udsolgt på flere områder

Rybners er den institution i Vestjylland, der har flest unge på erhvervsuddannelserne, og her er der for flere branchers vedkommende udsolgt forstået på den måde, at alle unge er i praktik.

- Der er udsolgt på smed, vvs-energi, murer, maler, tjener og gastronom-linjen. Der er enkelte tømrere som mangler, men generelt forventer vi, at de får en læreplads. Lige nu er situationen, at behovet for unge på erhvervsuddannelserne aldrig har været større, samfundet er i vækst og Esbjerg og Varde Kommuner har mange projekter i gang, siger Lars Katzmann.

Behovet for, at flere unge kigger mod erhvervsuddannelserne, er så stort, at Rybners sammen med Esbjerg Erhvervsudvikling, Dansk Industri, Dansk Byggeri, Horesta og LO har igangsat et arbejde for at finde flere virksomheder som vil have elever, og resultatet er, at et stigende antal virksomheder bliver godkendt og tager elever.

Borgmester i Esbjerg Kommune Jesper Frost Rasmussen (V) glæder sig forsigtigt over udviklingen:

- Der er i Esbjerg igangsat en lang række initiativer over de seneste år for at skubbe på i denne retning, og selv om det måske er for tidligt at drage de helt store konklusioner, vil jeg glæde mig over, at det i hvert fald går i den rigtige retning. Samtidig må jeg også slå fast, at vi skal blive ved med at skubbe på, for erhvervslivet mangler rent faktisk unge faglærte, siger Jesper Frost Rasmussen.