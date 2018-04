Esbjerg spiser sammen mod ensomhed

- Vi er spændte på at se, hvordan det kommer til at gå, når de unge kommer med så forskellige baggrunde. Formålet med en fællesmiddag er at få de unge ud, så de får en sjov aften sammen, siger arrangørerne fra Jyske Bank, Anja Skov Johansen og Karin Ebbesen.

På Tobakken har de tirsdag den 24. april et arrangement for udsatte unge, hvor Hotel Britannia disker op med en treretters menu, ligesom der vil være både underholdning og livemusik i løbet af aftenen.

Esbjerg/Fanø: Omkring 350.000 danskere i alle aldre føler sig ensomme, viste den seneste nationale sundhedsprofil. I uge 17 kører den landsdækkende kampagne "Danmark spiser sammen", hvor folk kan møde nye mennesker over et større eller mindre måltid for at skabe dialog og undgå ensomhed.

Gode ben og Fersken Melba

Supporters Mennesker Mødes arrangerer på Vindrosen ligeledes et arrangement, hvor de lokker med blandt andet gode ben og Fersken Melba-dessert.

Du kan derudover komme til multietnisk frokost i Krydset på Stengårdsvej, til kalvefrikasse og Fanøkringle på Fanø, til åben cafe i Baptistkirken i Sønderris eller det helt store arrangement på Rybners Gymnasium, hvor der er plads til 400 spisende. Arrangøren er her Folkebevægelsen mod Ensomhed, som også står bag den landsdækkende kampagne.

På Rybners Gymnasium vil der ved hvert bord være en bordvært, som sørger for, at alle føler sig velkomne og godt tilpas, uanset om man kommer alene eller sammen med andre. Derudover kommer Mads Steffensen og underholder med debat om et par lokale dilemmaer.

Kampagnen arrangeres i år for tredje gang, og målet er, at der over hele landet skal skabes op mod 1000 arrangementer og få over 50.000 mennesker til at mødes over et måltid.