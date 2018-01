Esbjerg spejder stadig efter statslige oliejob

Energiministeren indviede Energistyrelsens nye lokaler på Niels Bohrs vej 8 i Esbjerg i sommer. Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) her sammen med direktøren for Energistyrelsen, Morten Bæk, t.v. og kontorchef Carl-Christian Munk-Nielsen, Center for Energiadministration. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard.

Både glæde og skuffelse over udflytningen af statsjob til Esbjerg Kommune. Glæde over 112 statslige arbejdspladser - skuffelse over, at de tunge energi-arbejdspladser i staten forbliver i København.

Esbjerg Kommune: Regeringens anden udflytningsbølge af statslige arbejdspladser var ventet med spænding på Rådhuset i Esbjerg, hvorfra der i flere år har været arbejdet hårdt på, at de tunge, statslige energi-arbejdspladser inden for olie-gas skulle rykkes til Energimetropolen Esbjerg. Selv om Esbjerg og Ribe blev tilgodeset med i alt 112 statsjob i denne omgang - heraf er 61 dog inden for Skat og tidligere annonceret - var de forjættede olie-gas arbejdspladser ikke i mellem, og det tager både folketingsmedlem i Venstre Esbjerg Omegnskreds, Carl Holst, og borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) lidt tungt på, selv om de begge er enige om, at det overordnet set er en glædens dag.

Første runde I oktober 2015 offentliggjorde regeringen den første bølge af udflytningsplanen, og dengang fik Esbjerg Kommune 190 statslige arbejdspladser. For Esbjergs vedkommende var der tale om 105 arbejdspladser fordelt med 51 arbejdspladser fra en del af Energistyrelsen, fem fra Erhvervsstyrelsen og 49 fra Energinet.dk. Ribe fik Færdselsstyrelsen med 65 arbejdspladser samt 20 fra dele af Skat.

Sikkerhedsstyrelsen, der etablerede sig i Esbjerg i 2004, får flere folk til etablering af Center for Markedsovervågning, der skal indeholde funktioner, som i dag er spredt ud over flere institutioner og ministerier. Desuden samles Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets koncernfælles funktioner inden for rejse- og personaleadministration i Energistyrelsen i Esbjerg. I alt 11 arbejdspladser er der her tale om til Esbjerg i henhold til det notat Bedre Balance II, der blev offentliggjort onsdag. Derudover etableres 101 flere statsjob i Ribe i form af 61 arbejdspladser i forbindelse med hovedkvarteret for Skattestyrelsens personafdeling, hvilket tidligere har været offentliggjort, ligesom 40 arbejdspladser fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen flyttes til Ribe. - Jeg noterer, at der med samlingen af opgaver i et nyt Center for Markedsovervågning i Sikkerhedsstyrelsen er skabt en platform, som jeg vurderer, hurtigt kan give Esbjerg flere arbejdspladser, og det er også glædeligt, at koncernfælles-funktioner fra Energiministeriet samles i Esbjerg. Men jeg er forundret over, at oliearbejdspladser fra Energistyrelsen ikke flyttes til Esbjerg. Det vil jeg fortsat arbejde for, siger Carl Holst.