Esbjerg sparer millioner på ny buskontrakt

På et bestyrelsesmøde lige før jul blev bestyrelsen i Sydtrafik orienteret om resultatet, og såfremt vinderbuddet opfylder alle de formelle krav, er kontrakten klar til at blive underskrevet i starten af det nye år.

Den maksimalt tilladte busalder er 12 år i den ordinære kontraktperiode. I en eventuel forlængelsesperiode forhøjes den tilladte maksimale busalder svarende til længden af kontraktforlængelsen.At busserne må være af ældre dato, er dog ikke ensbetydende med, at de ikke skal være i ordentlig stand. I kontrakten er der indskrevet krav om, at busserne skal være rengjorte og vel-vedligeholdte. Busserne skal desuden gøres rent ind- og udvendigt mindst en gang om dagen og hovedrengøres mindst en gang om året.

Køber sig mere tid

Normalt sendes busdriften i udbud på en to-årig kontrakt med mulighed for forlængelse i op til otte år, men denne gang kan kontrakten kun forlænges i op til to år. Det skyldes, at man fra politisk side arbejder på at gøre Esbjergs gule bybusser grønnere ved at udskifte diesel med et mere miljørigtigt alternativ såsom el.

Den nuværende kontrakt udløber medio 2019, men hverken Esbjerg Kommune eller Sydtrafik er klar til den grønne omstilling endnu, og derfor køber man sig mere tid ved at udbyde en kortere kontrakt.

I et forsøg på at gøre den korte driftsaftale attraktiv at byde på, har man lempet på andre krav, og det er en del af forklaringen på, hvorfor man nu kan hente så stor en besparelse.

- Normalt indskriver vi ret specifikke krav om, at det skal være nyere busser, men eftersom kontrakten her slutter allerede medio 2021, har vi tilladt, at busserne kan være af lidt ældre dato. Derfor har busselskaberne også kunne byde ind med busser, der allerede er afskrevet, forklarer Henning Ravn.

Bybuskørslen omfatter 21 busser plus reservemateriel til udførelse af 31.122 årlige køreplantimer, mens den til den lokale kørsel anvendes 29 busser. Busserne må med den nye kontrakt være mellem 12-16 år gamle.