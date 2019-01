Esbjerg-sparekasse henter ny chef hos konkurrent

Esbjerg: Middelfart Sparekasse har rustet op på erhvervsområdet ved at ansætte Morten Ovesen som erhvervskundechef.

Morten Ovesen, der er 57 år, kommer til Middelfart Sparekasse med betydelig erfaring fra den vestjyske bankverden. De seneste 13 år har han således haft en lignende stilling i Den Jyske Sparekasse i Esbjerg, oplyser Middelfart Sparekasse i en pressemeddelelse.

Morten Ovesen nævner Middelfart Sparekasses ry som en god arbejdsplads som en vigtig faktor, da han besluttede at skifte job, hedder det i meddelelsen.

- Den personlige frihed og sparekassens fokus på tryghed og ordentlighed over for både kunder og medarbejdere danner grundlag for langvarige kunderelationer. Jeg er glad for at være en del af det hold, der har skabt en meget positiv udvikling, siden åbningen i Esbjerg, siger Morten Ovesen og fortsætter:

- Der er tid til individuel rådgivning af kunderne, og jeg glæder mig til at samarbejde med både kunder og kolleger.