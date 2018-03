Esbjerg-skole er truet af millionunderskud

- Over det seneste halve år har vi oplevet et fald i antallet af elever på omkring 30 procent, og derfor er vi nødt til at regulere, oplyser forstander Henrik Brun.

Esbjerg: Et fald i antallet af elever på Esbjerg Forberedende Erhvervsskole (EFE) har udsat skolen for et stigende økonomisk pres. Det har nu udløst en omfattende sparerunde.

Resultat i minus

Reguleringerne til trods er der dog udsigt til, at skolen for andet år i træk er endt med røde tal på bundlinjen. Af årsregnskabet for 2016 fremgår det, at skolen kom ud med et underskud på knap 3 millioner kroner. Blandt andet på grund en opgradering af skolens maskinpark og en række investeringer i nyt udstyr såsom en food truck og en drone. Ledelsen har endnu ikke færdiggjort årsregnskabet for 2017, men forstander Henrik Brun bekræfter, at der igen er tale om et resultat i minus. Han ønsker dog ikke at oplyse, præcist hvor stort et underskud, der er tale om.

- Forventningen til resultatet for 2017 er nogenlunde den samme. Underskuddet er dog mindre, fordi vi kunne nå at regulere. Vi har måtte trække på vores egenkapital, og vi er gået fra at have omkring 150 elever til at have 80. Derfor er vi ramt, siger Henrik Brun.