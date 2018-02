Esbjerg-sag bruges som skrækeksempel på Christiansborg

Et skridt frem og to tilbage. Sådan beskriver Alexandra Kazala oplevelsen af at have en handicappet søn, som netop er fyldt 18 år. Fødselsdagen er nemlig ikke kun en milepæl for familien, men også i systemet, hvor han overgår fra barn til voksen. Det betyder, at familien skal starte forfra. Foto: André Thorup

Nikolaos Kazala fra Esbjerg lider af muskelsvind og har i mange år haft handicaphjælpere i noget nær døgndrift. Det ændrede sig dog i januar, hvor hjælperne blev erstattet af en tilkaldeordning hos hjemmeplejen. Årsagen til ændringerne er, at han i januar blev 18 år. Nu kræver handicaporganisation lovændring.

Esbjerg: Børn og unge med handicap bliver gennem de første år af deres liv visiteret til hjælpemidler, uddannelser og støtte, men i det øjeblik, de fylder 18 år, bortfalder alle aftaler. Ofte får det konsekvenser, fordi der skal søges på ny om alting - og sagsgangen når sjældent at følge med. Det er også tilfældet for 18-årige Nikolaos Kazala fra Esbjerg, som er født med muskelsvind. - Nikolaos er afhængig af hjælp hele døgnet. Han sidder i kørestol og har brug for hjælp til at trække vejret af en respirator om natten og delvist også om dagen. Han kan ikke selv åbne en liter mælk eller komme på toilettet, forklarer Alexandra Kazala, mor til Nikolaos. Derfor har familien i mange år fået økonomisk støtte fra Esbjerg Kommune til at ansætte hjælpere. Det ændredes dog, da han i januar fyldte 18 år.

Overgangen fra barn til voksen I overgangen fra ung til voksen er der rent lovgivningsmæssigt mange ting, som ændres. Overgangen giver ofte anledning til problemer, fordi mange forskellige love, som administreres af forskellige instanser ude i kommunerne, er i spil.Eksempelvis ophører alt hjælp til merudgiftsydelser efter servicelovens § 41. Det betyder, at økonomisk støtte til for eksempel bolig og bil skal bevilges på ny efter voksenbestemmelsen. Det er dog ingen garanti for, at den unge kan få dækket samme merudgifter som før, fordi der på voksenområdet er andre regler.

Lappeløsning med hjemmeplejen Selv om familien allerede under et møde i marts 2017 oplyste kommunen, at den ønskede en tilsvarende hjælperordning indenfor voksenparagrafferne, er ansøgningen endnu ikke blevet behandlet. I stedet har man tildelt ham hjælp fra hjemmeplejen. - Men de kan jo ikke være hos ham hele tiden, og de har en responstids på op til en halv time. Vi har en lægeerklæring, hvor det står sort på hvidt, at han ikke kan sidde alene. Esbjerg Kommune har simpelthen trukket tæppet væk under os, siger Alexandra Kazala. Hun har allieret sig med Muskelsvindfonden, hvor man i forvejen er bekendt med problemstillingen. - Når man fylder 18 år, er man rent juridisk voksen, og derfor skal man have hjælp efter nogle andre paragraffer i serviceloven. Problemet er, at kommunen trækker hjælpen fra børneparagrafferne uden at træffe en endelig afgørelse om tildeling af hjælp under voksenparagrafferne, forklarer Thomas Krog, handicappolitisk konsulent hos Muskelsvindfonden.

Tiltagende stram økonomi Hos Esbjerg Kommune kan man ikke at udtale sig om enkeltsager, men Lise Willer, direktør for Borger & Arbejdsmarked, bekræfter, at overgangen kan være vanskelig. - Det er ikke ukendt, at der kan opstå udfordringer. At man har fået en ydelse på børneområdet er ikke ensbetydende med, at man kan få samme ydelse som voksen. Der nogle andre regler og præmisser på voksenområdet, forklarer hun. Thomas Krog mener desuden, at problematikken er blevet forværret de seneste år på grund af en tiltagende stram økonomi ude i kommunerne. - Når krybben er tom, bides hestene. Forståelsen mellem de enkelte forvaltninger i kommunen bliver mindre i takt med, at kommunernes økonomi bliver strammere. Og kommunerne tjener penge på det her hul. Jo længere tid, de unge står uden hjælp, desto flere penge sparer man, siger Thomas Krog.

Med på Christiansborg Muskelsvindfondens vil nu bruge Nikolaos' sag til at overbevise Folketinget om, at der brug for en lovændring. - Kommunerne skal ikke have lov til at fjerne hjælpen under børneparagrafferne, inden der ligger en afgørelse om voksenhjælp, mener Thomas Krog. I mellemtiden har familien fået hjælp andetsteds. - Nikolaos' muskelsvind er blevet værre. Han har fået brug for mere hjælp fra respiratoren, og derfor har vi fået tilkendt hjælp af Respirationscenteret, der hører under regionen i stedet for kommunen. Men han har stadig brug for en hjælper, og vi venter stadig på en afgørelse, understreger Alexandra Kazala.