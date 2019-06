Esbjerg sætter fornyet fokus på erhvervsturisme

Esbjerg var forleden værts for et møde mellem en række energiministre og en tilhørende konference. Det er for Business Esbjerg er bevis på, at der er liv og håb for erhvervsturisme-konceptet Meet & More. Arkivfoto: Lars Kristian Stokbro

Business Esbjerg vurderer, at mødet forleden med adskillige landes energiministre samt tilhørende konference er et eksempel på, at konceptet Meet & More, som skal give landsdelen mere erhvervsturisme, bærer frugt.

Esbjerg: Med konceptet Meet & More søsatte Business Esbjerg for cirka frem år siden en ambition om at trække flere såkaldte erhvervsturister til møder, konferencer og virksomhedsarrangementer til Esbjerg og Fanø kommuner. Efter det, Business Esbjerg selv betegner som en stille periode, har der imidlertid været behov for en revitalisering af indsatsen, men nu er der igen fuld fokus på at brande og markedsføre Sydvestjylland, som Danmarks nye unikke mødedestination, oplyser organisationen. Og indsatsen har allerede skabt resultater. Det er North Seas Energy Days - en kombination af et europæisk energiministermøde og en tilknyttet konference, som netop er afviklet i Esbjerg, et synligt eksempel på, mener Business Esbjerg. - Tiltrækningen af det nyligt afviklede energiministermøde er et af resultaterne, hvor Esbjergs position som energimetropol naturligvis giver placeringen af mødet og den tilhørende konference god mening. I forbindelse med mødet blandt Nordsøens energiministrene fik gæsterne blandt andet mulighed for en rundvisning på Esbjerg Havn og en tur i en hurtigtgående redningsbåd fra virksomheden Esvagt, oplyser Pia De Place, Business Esbjerg, der koordinerer Meet & More.

Meet & More er vigtig både for Musikhuset Esbjerg og for Vadehavsregionen som sådan. Skal vi have succes i det meget konkurrenceprægede marked for møder og konferencer, er det eneste, der giver mening, at arbejde sammen. Torben Seldrup, direktør Musikhuset Esbjerg

Meet & More Meet & More er et samarbejde mellem Business Esbjerg og 46 turismeaktører i området. Kunderne henvender sig hos Business Esbjerg, som koordinerer tilbudsgivning og praktisk organisering af mødet eller konferencen og de dertilhørende aktiviteter.



Der samarbejdes desuden om markedsføring, branding og ikke mindst fælles produktudvikling og professionalisering af branchen, så alle i højere grad bliver i stand til at håndtere danske og udenlandske mødegrupper og konferencer.

Møder og oplevelser I Meet & More samarbejder Business Esbjerg med ikke færre end 46 turismeaktører i Fanø og Esbjerg kommuner, som sammen og hver især har faciliteter og oplevelser, som er relevante for mødeturisterne. Her har de én kontaktperson, som laver tilbud på afholdelse af møder og konferencer og derudover unikke oplevelser med natur, kultur og bæredygtighed som omdrejningspunkter. Meet & More tilbyder således møde- og konferencegæster en bid af UNESCOs Verdensarv i form af oplevelser omkring Vadehavet, herunder lokale råvarer som østers og lokal vin, samt sælsafari. Derudover er der adgang til kulturoplevelser af høj kvalitet i for eksempel Ribe Domkirke eller på Tirpitz, og så er Nordsøen og Esbjerg Havn det sted i landet, hvor den grønne omstilling er tydeligst med olie- gasinstallationer og vindmølleparker side om side.

God forretning Tal fra VisitDenmark viser, at det godt kan betale sig at bruge energi på at tiltrække mødeturisterne. Det gennemsnitlige døgnforbrug for en mødeturist var i 2017 2.470 kroner. Heraf var deltagerforbruget udenfor mødelokalet i gennemsnit 1.290 kroner. Til sammenligning er døgnforbruget hos en almindelig dagsturist 338 kroner. Det skaber omsætningsmuligheder for møde- og oplevelsesaktørerne, men i høj grad også for forretningslivet i bred forstand. - At satse på at gøre Esbjerg-området til Danmarks nye unikke mødedestination er med til at brande vores destination overfor en vigtig målgruppe. Samtidig skæpper mødeturisterne godt i kassen hos hoteller, restauranter, attraktioner og transportører - hele området vinder på, at vi tiltrækker flere mødeturister. Analyser viser, at en mødeturist som har haft en god oplevelse i forbindelse med en konference eller et møde også kan give lyst til at vende tilbage på ferie med familien. Det skaber så endnu mere omsætning hos aktørerne i området, siger Susanne Nordenbæk, direktør i Business Esbjerg.