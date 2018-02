Esbjerg risikerer millionregning i udligningsopgør

Esbjerg-borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) forudser langvarigt slagsmål om udligning, efter at det såkaldte Finansieringsudvalg har aflagt rapport.

ESBJERG: På tværs af landet har borgmestre fra hovedstadsområdet grupperet sig mod resten forud for et formentligt årelangt milliardslagsmål om den kommunale udligning, og da Finansieringsudvalgets afrapportering sent onsdag aften blev offentliggjort, gik det officielle slagsmål i gang med forhandlinger på Christiansborg. Esbjerg Kommune kan meget vel gå hen at tabe op imod 56 millioner kroner årligt, hvis forhandlingerne går landets femtestørste kommune imod, men uanset hvad er borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) skuffet over afrapporteringen. - Som vi havde frygtet, tager denne her rapport kun fat i en lille bitte flig af hele udligningsspørgsmålet, og selv om det godt kan ende med at gå Esbjerg imod, arbejder vi fortsat for en helt grundlæggende revision af det udligningssystem, der skævvrider kommunernes økonomi, siger Jesper Frost Rasmussen. Finansieringsudvalget fik i 2016 til opgave at se på forslag til tilpasninger af det kommunale udligningssystem. Tilpasningerne skal imødegå utilsigtede virkninger af den seneste omlægning af statens refusion til kommunerne på beskæftigelsesområdet fra 2016.

Rapporten Finansieringsudvalgets rapport arbejder med fem nye modeller at regne udligningen mellem kommunerne ud på helt specifikt angående de seneste omlægninger af statens refusion til kommunerne på beskæftigelsesområdet fra 2016. Dem forhandler Folketingets partier nu om.Model 1 vil give Esbjerg Kommune et årligt plus på 19 millioner kroner fra 2022 - denne model regner man i Esbjerg ikke med bliver vedtaget.



Model 2 vil stort set gå i nul.



Modellerne 3,4 eller 5 anslås at give et tab for Esbjerg på mellem 25 og 56 millioner kroner årligt.

Skæv fordeling Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) siger:- Jeg ser det som en bunden opgave at få rettet op på de skævheder, der er i dag i den økonomiske udligning mellem kommunerne. Nu er Finansieringsudvalget med sin rapport kommet med nogle mulige løsninger, og på den baggrund vil regeringen nu gå i drøftelser med Folketingets partier. Regeringen vil lægge vægt på at fastholde et stærkt kommunalt incitament til at bidrage til vækst og beskæftigelse, siger indenrigsministeren. Gennem initiativet "Bedre Balance" har 63 ud af 64 borgmestre uden for hovedstadsområdet slået til lyd for, at hele det ganske indviklede udligningssystem og i særdeleshed den såkaldte hovedstadsudligning skal tænkes helt om. Således er det regnet ud, at lå Esbjerg Kommune i hovedstadsområdet, ville der af rent udregningstekniske årsager tilflyde kommunen 242 millioner kroner mere årligt fra staten - alene fordi kommunen ikke længere lå uden for hovedstadsområdet.