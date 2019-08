Esbjerg risikerer ekstraregning og forsinkelse på cykelstibro efter regnefejl

Fejlen har udsat licitationen på projektet til efteråret og af nedenstående fra Cowi til Esbjerg Kommune fremgår det også, at projektet risikerer at bliver dyrere.

Det alt i alt cirka 26 millioner kroner dyre projekt er for flere år siden vedtaget af et flertal i det tidligere Esbjerg Byråd, og i byrådet efter valget i november 2017 er der stadig flertal for anlægsprojektet. Men det viser sig nu, at projektet har fået en sten i skoen, som sandsynligvis kan antænde en ny, indædt debatrunde med argumenter for og imod.

Cykelstibroen kan gå hen at blive dyrere, end man først havde antaget. Men der er også mulighed for, at den kan blive billigere, mener udvalgsformanden. Visualisering: Esbjerg Kommune.

Ærgerlig fejl

"Manglerne der er påpeget relaterer sig til hovedfagets beregnede ståldimensioner. Vi forventer, at en genberegning vil resultere i øgede stålmængder i gitterkonstruktionen og brodækket. Vi har ikke overblik over konsekvenserne af disse øgede dimensioner, men den øgede stålmængde vil medføre øgede belastninger på søjler og fundamenter. Det er ikke sikkert, at ændringerne har konsekvenser for disse betonkonstruktioner, men indtil analyserne er gennemført kan dette ikke afklares. De øgede mængder ligger også udover de mængder der indgik i vores anlægsoverslag, hvorfor dette desværre også vil resultere i en større anlægsudgift".

Søren Heide Lambertsen (S), der er formand for Teknik & Byggeudvalget, ærgrer sig over fejlen fra rådgiverfirmaet:

- Gennemgangen har vist, at der er delelementer i den meget komplicerede konstruktion, der skal forstærkes af hensyn til broens overordnede stabilitet, også ved ekstrem belastning. Projektet er nu ved at blive revideret, og det tilrettede projektmateriale tilgår de bydende i starten af september. Udskydelsen giver de bydende entreprenører tid til eventuelt at etablere samarbejde med stålleverandører udenfor Danmark, hvilket vil sikre optimal konkurrence, siger udvalgsformanden.

Han kvalificerer oplysningerne yderligere med, at mens stålpriserne herhjemme er presset godt i vejret, kan de få danske leverandører, som har kapaciteten til at deltage i et udbud, muligvis finde billigere stål i udlandet.

Han vil dog ikke afvise, at projektet kan blive dyrere - akkurat som Cowi har stillet i udsigt.