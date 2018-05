Esbjerg presser regeringen for hurtig, kæmpe-park for havvind

Både borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) og S-folketingskandidat Anders Kronborg presser på for, at Esbjerg får verdens største havvindmøllepark som en Horns Rev 4 samt at parken fremskyndes flere år i forhold til regeringens energiudspil.

Men Anders Samuelsens hurtige løfte var formentlig blot humoristisk ment, for selv om regeringens energiudspil indeholder ambitioner om en ny havvindmøllepark, der skal være verdens største, er geografien ikke på plads, ligesom et udbud af en sådan park desuden også ligger et godt stykke ude i fremtiden. I regeringens udspil lægges der op til, at vindmølleparken, der skal have en kapacitet på 800 megawatt og af regeringen betegnes som verdens største, først sendes i udbud i 2021, og det er alt for længe at vente, mener både borgmesteren og folketingskandidat for Esbjerg Bykreds og Fanø, Anders Kronborg (S).

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) afbrød kortvarigt, da borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) for nylig holdt tale på verdens største olie- og gasmesse i Houston i USA, hvor han udtrykte forhåbning om, at valget falder på Energimetropolen Esbjerg som udgangspunkt for regeringens næste store havvindmøllepark, der gerne skulle blive en Horns Rev 4.

Esbjerg: "We have an agreement" (Vi har en aftale, red.).

Klø på

- Jeg synes, det er bekymrende, at regeringen er så uambitiøs med tidsplanen, og jeg er bange for, at vi forpasser muligheden for en naturlig udvidelse i Nordsøen. Vi kommer alt for langt væk fra færdiggørelsen af Horns Rev 3, der afsluttes i 2019. Det er simpel jysk snusfornuft, at det vil være mest hensigtsmæssigt at kunne fortsætte i kølvandet på færdiggørelsen af Horns Rev 3, så vi udnytter den eksisterende infrastruktur og arbejdskraft. Hvis Danmark skal bevare førertrøjen, skal vi klø på, mener Kronborg, der ikke modsiges af Venstre-borgmesteren:

- Jeg synes, det er helt oplagt at få placeret endnu en stor vindmøllepark på Horns Rev, så det håber jeg meget at parterne i forhandlingerne kan blive enige om. Samtidig er det jo helt naturligt, at den kan opføres hurtigst muligt, så vi kan fortsætte med en ny park, når Horns Rev 3-projektet er afsluttet - det vil jo være det helt optimale både for økonomien i parken og for beskæftigelsen på Esbjerg Havn, og det har jeg også tidligere meddelt energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), siger Jesper Frost Rasmussen.

Esbjerg har i flere år arbejdet på en Horns Rev 4-møllepark, fordi det samfundsøkonomisk giver god mening af udnytte den eksisterende viden og infrastruktur fra de øvrige Horns Rev-parker.