Esbjerg-politikere: Dårlig idé at nedlægge rasteplads

BRAMMING: Politikerne i Esbjerg Kommunes teknik & byggeudvalg diskuterede på deres møde fredag sagen om den tidligere rasteplads ved Varde Hovedvej og Tømmerbyvej, som JydskeVestkysten har skrevet om de seneste dage.

Sagen blev rejst på foranledning af byrådsmedlem Henning Ravn, (V), og han fortæller efter mødet, at man i udvalget besluttede at rette en henvendelse til Vejdirektoratet om sagen.

- Og her er vores budskab, at det ikke er en god idé at nedlægge rastepladsen og erstatte den med en holdeplads eller parkeringsplads, som det nu er sket. Men vi har ikke myndighed til at lægge pres på Vejdirektoratet. Vi kan kun rette en henstilling til dem og gøre opmærksom på, at på en plads, hvor der er overnattende lastbilchauffører er det skidt, at der ikke er hverken affaldsspande eller toiletter. Og det samme er tilfældet på de to tidligere rastepladser nord og syd for Hviding. Så det gør vi også Vejdirektoratet opmærksom på, siger Henning Ravn.