Esbjerg på jagt efter hundredvis af millioner

Esbjerg: 485 lærere, over 600 sosu-assistenter eller en sænkelse af skatten med 1,3 procentpoint for alle borgere. Det er eksempler på, hvor meget bedre Esbjerg Kommunes økonomi ville være, hvis landets energimetropol ikke lå placeret ved Vesterhavet, men i stedet i hovedstadsområdet. Ikke fordi, flere ville være i job eller færre på sociale ydelser, men alene fordi et sindrigt udligningssystem mellem kommunerne i hovedstadsområdet sikrer dem en økonomisk fortrinsstilling i forhold til provinskommunerne. Denne påstand har tidligere Esbjerg-borgmester Johnny Søtrup (V) været bannerfører for i årevis, og han har over årene gennem initiativet Bedre Balance fået opbakning fra 63 ud af 64 borgmestre uden for hovedstadsområdet.

Bed Balance Initiativet Bedre Balance har oprettet hjemmesiden: bedrebalance.nuKravet om en grundlæggende ændring af den måde, som kommunernes økonomi tilrettelægges på, støttes af 63 ud af 64 borgmestre uden for hovedstadsområdet.



Der er også oprettet en Facebookside i forbindelse med initiativet, og den kan findes ved at søge på Bedre Balance nu.

Fornyet kampagne Nu sætter hans afløser, borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), sig, sammen med borgmesteren i Randers, i spidsen for et fornyet angreb på den måde, som kommunernes økonomi i dag bliver til på. - Vi ved, at der inden længe kommer en afrapportering til Folketinget i forhold til konsekvenserne af det tidligere vedtagne beskæftigelsesreform. Men den kommer ikke til at tage fat om det grundlæggende problem, at der af historiske årsager flyder midler til hovedstadskommunerne i en grad, som skævvrider Danmark, siger Jesper Frost Rasmussen. Således blev der i denne uge søsat en egentlig kampagne både på Facebook og via en hjemmeside, hvor Bedre Balance med diverse udregninger vil overbevise et flertal i Folketinget om, at der er noget helt galt. Én af dem, der ikke behøver megen påvirkning, hvis han kommer i Folketinget, er Socialdemokratiets kandidat i Esbjerg Bykreds, der indtil årsskiftet sad i byrådet i Esbjerg Kommune. - De københavnske kommuner fik i 1930 en økonomisk håndsrækning, fordi de var nødlidende, hvilket var rimeligt nok dengang, men det savner enhver begrundelse i dag, og derfor skal det selvfølgelig laves om, siger Anders Kronborg.