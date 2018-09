Esbjerg og Varde vil i fælles kamp for at skabe datacenter-knudepunkt

Både Varde og Esbjerg kommuner arbejder på at tiltrække datacentre. Men sammen kan indsatsen styrkes og bredes ud til hele Business Region Esbjerg, hvilket er tanken bag et projekt, hvor der tænkes ansat en person, dedikeret til at tiltrække it-virksomheder.

Det skal blandt andet ske ved at projektansætte en såkaldt Business Development Manager i foreløbigt to år i regi af Business Region Esbjerg. Projektets samlede budget er på to millioner kroner, og nogle af midlerne skal findes i forbindelse med de kommunale budgetforhandlinger i Varde og Esbjerg kommuner.

Men tingene kommer ikke af sig selv, og derfor blæser Esbjerg og Varde kommuner til fælles kamp for at gøre det sydvestjyske område til det, man kalder for Nordeuropas digitale knudepunkt.

Dermed vil området have i alt fire forskellige fiberoptiske ruter til USA og Europa, og aktuelt er et gigantisk datacenter på trapperne i det østlige Esbjerg. Energiboss hos SE, Niels Duedahl, har ligefrem sagt, at området kan ende med at blive Danmarks svar på Silicon Valley.

Esbjerg: Fra udgangen af 2019 skal et 7.000 kilometer langt transatlantisk, undersøisk fiberkabel med navnet Havfrue forbinde Esbjergområdet med New Jersey. Bag kablet står it-giganter som blandt andre Google og Facebook, der med forbindelsen fordobler datakapaciteten mellem Danmark og USA.

Det er den internationale koncern Aqua Comms, som står i spidsen for et konsortium, der blandt andre inkluderer Google og Facebook, og som har valgt at investere i kabelprojektet Havfrue.Havfrue forbinder USA med det hurtigt voksende nordeuropæiske datamarked og lander i Blåbjerg. Derudover forlænges et eksisterende transatlantisk fiberoptisk kabel, så det strækker sig fra USA til Dublin og forlænges videre til London og ender i Esbjerg. Ifølge parterne bag etableringen af kablet bliver Esbjerg-området den fjerde europæiske internet-klynge - sammen med Dublin, London og Amsterdam.

Mange arbejdspladser på spil

Såvel Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) og Vardes ditto, Erik Buhl (V), mener, at det er nødvendigt, at der skal være en person, der er ansvarlig for at tiltrække datacentre. De kan dog af gode grunde endnu ikke forhåndsdiskontere midlerne, og Erik Buhl siger, at han er usikker på, om han og resten af byrådet vil tildele penge til en nyansættelse, eller om det skal være en person, der i forvejen er ansat i eksempelvis Business Region Esbjerg, der får opgaven.

- Det, vi kan se fra andre kommuner, hvor det er lykkedes at få tiltrukket et datacenter, er, at de har været klar til at levere. De har været forberedt, fortæller Erik Buhl, der ikke kan sige, om Varde Kommune er tæt på at få et datacenter.

I det tilfælde, at Business Region Esbjerg får oprettet den omtalte stilling bliver første skridt at udvikle en international digital infrastruktur, som er opbygget med en eller flere miljøer inden for såkaldte Internet Exchange og med flere forskellige Co-Location-aktører. Sideløbende skal der sikres, at der uddannes de rigtige personer til at servicere en ny type industri.

Målet er på mellemlang sigt, at det sydvestjyske område skal positioneres som Nordeuropas digitale knudepunkt og naturlige valg for it-virksomheder, digitale iværksættere, udviklingscentre og fremtidens studerende. Konkret er håbet, at der frem imod 2021 kan skabes 250-500 nye direkte og 625-1250 indirekte arbejdspladser.