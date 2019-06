Energistyrelsen påtænker at beslutte til fordel for det statslige energiselskab Ørsted i striden mellem energigiganten og det fælleskommunale Din Forsyning. Det vil betyde, at Ørsted lukker for Esbjergværkets blok 3 med udgangen af 2022.

For det første, fordi det ifølge de to borgmestre fra Varde og Esbjerg vil betyde en ekstra udgift for varmekunderne i Esbjerg, Varde og i Nordby på 1,25 milliarder kroner i et sådant værks levetid på 25-30 år, for det andet, fordi hverken borgmestrene eller Din Forsyning mener, at et biomassefyret el- og varmeværk er fremtidssikret eller optimalt rent miljømæssigt.

Tvisten handler kort fortalt om, at det tidligere Dong Energy, nu Ørsted, i 2017 meddelte sine aktionærer, at man vil stoppe al brug af kul med udgangen af 2022. En afløser for det nedslidte Esbjergværket, der leverer både el og varme, skulle findes, men Din Forsyning ønsker ikke et kombineret el- og varmeværk til biomasse, sådan som Ørsted anbefalede.

Ved juletid sidste år fik Din Forsyning Folketingets så at sige tilladelse til at bestemme selv, idet den såkaldte kraftvarmebinding blev ophævet. Dermed er man nemlig ikke længere tvunget til at investere i et værk, der kan producere både el og varme til kunderne, men kan kombinere flere løsninger.

For dyrt

Energistyrelsen mener for det første, at Din Forsyning sagtens kan have en ny varmeløsning på plads inden udgangen af 2022. For det andet, skriver Energistyrelsen, er det rent økonomisk ikke i varmeforbrugernes interesse, at driften af Esbjergværket forlænges ud over 2022, for Ørsted har oplyst, at varmen i så fald ville blive 100-150 millioner kroner dyrere. Skal Esbjergværket holdes i reserve, anslås det at koste 200 millioner kroner ekstra.

"Både den fysiske og den økonomiske varmeforsyningssikkerhed i Esbjerg-Varde-Nordby vurderes at være rimelig robust, selv uden ESV3 (Esbjergværket, red.)", skriver Energistyrelsen. Og videre:

"(....) Det er derfor Energistyrelsens samlede foreløbige vurdering, at ESV3 kan tages permanent ud af drift den 31. december 2022, uden at hensynet til varmeforsyningssikkerheden tilsidesættes. Derfor vurderes der heller ikke at være hjemmel til at pålægge Ørsted at stille en ekstra forsikring til rådighed ved at tvinge ESV3 til at være til rådighed ud over 31. december 2022. Der er herved navnlig lagt vægt på, at elforsyningssikkerheden ikke er truet, samt at Din Forsyning under rimelige forudsætninger bør være i stand til at etablere tilstrækkelig kapacitet inden 2023 til, at varmeforsyningssikkerheden heller ikke er truet."