Esbjerg og Ribe jubler: 112 nye statsjob til kommunen

Esbjerg Kommune: 112 nye statslige arbejdspladser til Esbjerg Kommune i anden runde af regeringens plan om udflytning af arbejdspladser til provinsen - fordelt på Ribe og Esbjerg.

Det er en glædens dag, lyder det fra Esbjerg Kommunes nyslåede borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V)-

Sikkerhedsstyrelsen, der etablerede sig i Esbjerg i 2004, får flere folk til oprettelse af Center for Markedsovervågning, ligesom Energiministeriets koncernfællesfunktioner inden for rejse- og personaleadministration i Energistyrelsen rykker til Esbjerg. I alt 11 arbejdspladser er der her tale om i henhold til det notat Bedre Balance II, der blev offentliggjort for få minutter siden. Derudover etableres 101 flere statsjob i Ribe i form af 61 skattefolk, hvilket tidligere har været offentliggjort, og 40 job fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.

- Det er jo fantastisk dejligt, at vi får nye statslige arbejdspladser - vi er altid glade for nye job, og vi er klar til at tage imod, hvis der er medarbejdere, der vil rykke med fra København og give dem en god start på deres tilværelse. Sikkerhedsstyrelsen var jo den første statslige styrelse, der rykkede til Esbjerg, og derfra har medarbejderne jo vist, at man godt kan være en markant spiller i statens administration, selv om man ligger i det vestlige Danmark, siger Jesper Frost Rasmussen.

Folketingsmedlem for Venstre Esbjerg Omegnskreds, Carl Holst, glæder sig over, at Ribe og Esbjerg igen bliver begunstiget:

- Jeg er glad for, at vi endnu engang ser handling fra regeringens side, siden jeg første gang lancerede tankerne om udflytning i 2014, hvor mange var skeptiske over for idéen, siger Carl Holst.