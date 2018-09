Esbjerg nomineret til fornem pris for bytransformation

Esbjerg Kommune: Tre byer med helt særlige projekter - Esbjerg, Fredensborg og Vejle - har skilt sig ud og er blevet nomineret til Byplanprisen 2018, og nu skal en jury beslutte sig for, hvilken by, der kan træde op på sejrs-skamlen den 4. oktober i Hjørring.

Det er Dansk Byplanlaboratorium, der sammen med Akademisk Arkitektforening uddeler prisen, og Esbjerg er nomineret for kommunens udvikling af Esbjerg By, som i det netop udgivne Byplan Nyt benævnes "bytransformation i stor skala".

"Siden kommunesammenlægningen har strategien været klar - og nu folder byen sit potentiale ud. Bymidten fortættes med markante byggerier, bymiljøet styrkes med nye forbindelsesruter, aktivitetszoner og opholdsrum. Gade- og byrum tilpasses og forskønnes arkitektonisk, så de matcher Esbjergs på én gang moderne og historiske profil, hvorved den muskuløse og robuste by tilføres nye og mere følsomme og bløde værdier", skriver Byplan Nyt, der også omtaler, at en af de største udfordringer har været at skabe sammenhæng mellem by og havn. I den forbindelse prises Landgangen, der sammen med nyrenoverede Kongensgade og Havnepromenaden fuldender "et samlet attraktivt byområde", hvor bylivet blomstrer.