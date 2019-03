Esbjerg mangler mindst 200 millioner kroner: Ældreplejen vil vokse eksplosivt

Demografisk udvikling, er den lidt kedelige betegnelse, og den står hvert år på allerøverste linje i Esbjerg Kommunes eget husholdningsbudget. Esbjerg Byråd har selv prioriteret 34 millioner kroner til at imødegå udhuling af service på blandt andet børne- og ældreområdet i årene 2019-2022, men der skal langt større beløb til, viser en befolkningsprognose for de kommende ti år.

Esbjerg Kommune: Der bliver næsten 3.000 ekstra borgere over 80 år i de kommende 10 år, og hvis den kommunale økonomi skal have en chance for at følge med de krav, det vil stille til ekstra udgifter i forbindelse med sundhed og plejehjemspladser, skal regeringen sende mindst 200 millioner kroner mere til landets femtestørste kommune i den periode.

Flere ældre

Prognosen estimerer, at indbyggertallet vokser med 1.007 personer i perioden 2019-2029 - svarende til en stigning på knap én procent. Det lyder ikke voldsomt, men når man ser nærmere på den ændrede befolkningssammensætning, indtræffer forskrækkelsen: antallet af borgere på 80 år og derover forventes at vokse med godt 51 procent frem mod 2029 - svarende til 2.765 personer. Som en tommelfingerregel koster hver ældre borger mellem 80 og 90 år kommunen 50.000-100.000 kroner årligt, mens ældre over 90 år koster mellem 150.000 og 250.000 kroner årligt. Og endnu mere, hvis de også har behov for en plejehjemsplads.

Prognosen viser desuden, at der vil ske et markant fald i antallet af borgere i den erhvervsaktive alder - et minus på hele 3.208 personer frem mod 2029 - eller 13 procent. Esbjerg Kommunes indbyggertal var per 1. januar i år 115.652. Prognosen siger, at det tal per 1. januar 2029 vil være steget til 116.659 borgere.