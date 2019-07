Esbjerg mangler frivillige førstehjælpere

Siden 2018 har borgere i Esbjerg Kommune været så heldige at have ekstra hjertereddere i form af 184 frivillige borgere, der rykker ud til akutte hjertestop. Dansk Folkehjælp, der står bag projektet Danmark Redder Liv, kalder det en succes, men de mangler stadig frivillige.

Esbjerg: I godt og vel et år har borgere i Esbjerg Kommune været en lille smule tryggere. Dansk Folkehjælp lancerede nemlig Danmark Redder Liv i samarbejde med Region Syddanmark, Region Sjælland og FirstAid. Her har de uddannet frivillige borgere til at yde førstehjælp, så de kan rykke ud og assistere, når ulykken er sket. En ordning, der kan gøre en forskel for de af kommunens borgere, der får brug for hjælp, hvis hjertet pludseligt skulle stoppe med at slå.

- Det er afgørende, at der ydes livreddende førstehjælp inden for de første seks minutter efter et hjertestop. Og risikoen for at få mén og uoprettelige skader stiger med ti procent for hvert minut herefter, fortæller Klaus Nørlem, der er generalsekretær i Dansk Folkehjælp.

Bor man i Esbjerg by er responstiden for en ambulance, ifølge Region Syddanmark, i gennemsnittet 6,7 minutter om at nå ud på et alarmopkald. Men det kan ske, at responstiden af forskellige årsager, bliver længere, og det er så her de frivillige i Danmark Redder Liv kommer til nytte.

- Når de frivillige bliver kaldt ud, kan de være hos patienten på ganske kort tid. I områder, hvor ambulance og lægebil ikke har så god responstid kan det være livsreddende, fortæller Klaus Nørlem.

- Region Syddanmark har været gode til at holde responstiden nede, men der er intet der tyder på, at den falder yderligere, og vi kan med flere frivillige hænder gøre Esbjerg til et meget trygt sted at bo, fortæller Klaus Nørlem.

Ifølge Klaus Nørlem mangler der 66 frivillige før de er helt tilfredse hos Danmark Redder Liv.

- Esbjerg har virkelig gjort det godt, men vores mål er at komme op på 250 førstehjælpere i kommunen, siger han.