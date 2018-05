Esbjerg-mægler overtager tysk konkurrent

Den Esbjerg-baserede mægler North Sea Hagland Shipbrokers har indgået en aftale, hvor den overtager hovedparten af aktierne i NSH-Shipbrokers med base i Hamborg.

Købet vil ifølge Anders Helsinghoff Fjord, der er ejer af North Sea, styrke virksomhedens tilstedeværelse inden for offshore vind samt olie og gas. Blandt andet ved, at Esbjerg-virksomheden igennem den nye, tyske gren af organisationen nu også er repræsenteret i Vestafrika.

North Sea og NSH vil fungere som et samlet team, og NSH vil blive omdøbt til North Sea Hagland Shipbrokers GmbH.

Anders Helsinghoff Fjord, der er ejer og adm. direktør i den ni mand store Esbjerg-virksomhed, bliver direktør for det samlede foretagende. Dominic Bigott samt Max Mehringer, der har beholdt en del af aktierne, udgør den tyske stab og vil være ledende partnere i GmbH.

- Der er allerede blevet taget utrolig godt imod nyheden i branchen, fortæller Anders Helsinghoff Fjord og fortsætter:

- Dominic og Max er to meget professionelle skibsmæglere med en lang track record på markedet, og vi er overbeviste om, at vores samlede erfaring og viden vil gøre det muligt for os at tilbyde endnu bedre skibsmæglertjenester til befragtere og rederier.

North Sea Hagland Shipbrokers gik i starten af 2018 sammen med den norske skibsmægler RG Hagland, som købte 49 procent af Esbjerg-virksomheden. Også den norske partner udtrykker begejstring for ekspansionen i Tyskland.

- Gennem kombinationen af ressourcer mellem Hagland og North Sea Hagland Shipbrokers og ved tilføjelse af et kontor i Hamburg har vi markant styrket vores position som skibsmæglere inden for vedvarende energi og andre sektorer og ser frem til et frugtbart samarbejde med alle vores nye højtuddannede kollegaer, siger Kenneth R. Johansen, leder i Offshore-afdelingen i RG Hagland.

- Vi er meget glade for, at den nystiftede NSH har valgt at blive en del af Northsea, hvilket giver os en spændende platform for yderligere vækst og tilstedeværelse i shippingbyen Hamborg, siger han i en pressemeddelelse.