Esbjerg-koncern forlænger kontrakt med skotsk havn efter det travleste år nogensinde

- Udvidelsen af vores eksisterende kontrakt for Queens Dock viser Semco Maritimes engagement i at opretholde og styrke vores tilstedeværelse i Storbritannien. I de sidste fem år har vi set vores afdeling i Invergordon blomstre og levere god service til vores kunder, ikke mindst takket være en produktiv aftale med Port of Cromarty Firth, udtaler Neil Robertson, Operations Manager hos Semco Maritime i Invergordon i en pressemeddelelsen.

Esbjerg: Den esbjergensiske offshorekoncern Semco Maritime har forlænget kontrakten med det skotske selskab Cromarty Firth Port Authority, som ejer og driver Skotlands førende havnefacilitet for rig-projekter beliggende ved byen Invergordon, omkring 100 kilometer nordøst for Aberdeen.

Semco Maritime er et internationalt ingeniør- og entreprenørfirma, der beskæftiger sig med projekter inden for energisektoren.I mere end 30 år har Semco arbejdet med design, fabrikation, service, vedligeholdelse og projektstyring i alle faser af energiprojekter. Semco Maritime har 1.300 medarbejdere og filialer i Danmark, Norge, Storbritannien, Singapore, Mellemamerika og USA.

Oplag af vindmøller

Som base har Invergordon gjort det muligt for Semco Maritime at gennemføre reparationer, opgraderinger og vedligeholdelse af rigge så langt væk som Malaysia, Australien og Den Mexicanske Golf og samtidig modificere og forberede riggene til Nordsøen.

- Med vores succesrige samarbejde med Port of Cromarty Firth har vi etableret et solidt fundament og sikret løbende vækst for begge parter. Kontraktudvidelsen vil give os en endnu bedre base, især i lyset af den fremtidige udvidelse af havnen med oplag for vindmøller eller skrotning af olie- og gaskomponenter, siger Lars Skov Christensen, Senior Vice President, Semco Maritime i Esbjerg.

Bob Buskie, administrerende direktør for Port of Cromarty Firth, siger i pressemeddelelsen, at han også glæder sig over kontraktudvidelsen med Semco Maritime.