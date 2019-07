Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) jubler over, at The Tall Ships Races har udvalgt Esbjerg til starthavn ved den store event i 2022. Arkivfoto: Torben Meyer, Esbjerg Kommune.

For femte gang vil den imponerende flåde af traditionelle sejlskibe anløbe Esbjerg Havn i juli 2022. Esbjerg bliver denne gang starthavn for kapsejladsen The Tall Ships Races.

Esbjerg Kommune: Organisationen bag The Tall Ships Races, Sail Training International, har netop offentliggjort navnene på værtshavnene i 2022. Øverst på listen står Esbjerg, hvilket betyder, at byen bliver starthavn for hele begivenheden om tre år. Esbjerg har ikke på noget tidspunkt gjort nogen hemmelighed ud af, at man meget, meget gerne vil være værtshavn for den store sejlskibsevent, som i juli 2018 genererede en halv million besøgende i Esbjerg. Esbjerg har været værtshavn adskillige gange - både i 1993, 2001, 2014 og 2018. I 2017 blev forligspartierne bag det kommunale budget - det var det forrige byråd - endda enige om at sætte penge til side i håb om at få Tall Ships Races til Esbjerg igen i 2022. Interessen blev bekræftet af det nye byråd, og Esbjerg Kommune sendte officielt ansøgningen om at få The Tall Ships Races til Esbjerg umiddelbart efter at have haft værtskabet i 2018. - Arrangementet var på alle måder en kæmpe succes, og mange gode kræfter bakkede om den vellykkede afvikling. I den efterfølgende evaluering udtrykte mange et ønske om, at Esbjerg skulle gentage succesen. Derfor er det fantastisk, at vi igen får lov til at invitere til kæmpe maritim folkefest her på havnen i Esbjerg, lyder det fra en glad borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Vi må ikke blive så fattige, at vi ikke kan byde på store begivenheder, der er med til at sætte Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn på landkortet og markedsføre kommunen som et dejligt sted at bo og leve. Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Økonomien The Tall Ships Races er en enorm begivenhed, der kræver megen planlægning - og ikke mindst millioner af kroner. Omkring 12 millioner kroner er der sat af i det kommunale budgettet til arrangementet, der finder sted fra den 7. til den 10. juli, hvorefter skibene sætter kurs mod Harlingen i Holland. Nogle vil måske mene, at det er mange penge at bruge i en tid, hvor kommunen er presset af store udgifter og igen skal spare? - Vi må ikke blive så fattige, at vi ikke kan byde på store begivenheder, der er med til at sætte Esbjerg Kommune på landkortet og markedsføre kommunen som et dejligt sted at bo og leve. Vi har lige afviklet DM i landevejscykling, som også var en fantastisk begivenhed for kommunes borgere, og man må heller ikke glemme, at de mange gæster, der kommer til byen, også lægger penge her, siger Frost Rasmussen. Da Aalborg i 2015 var vært for Tall Ships Races blev der udarbejdet en opgørelse, der viste, at hver besøgende lagde omkring 200 kroner. Udregnet i forhold til gæster i Esbjerg i 2018 i de dage, skibene lå i havnen, gav det en omsætning i omegnen af 100 millioner kroner. Ved The Tall Ships Races 2022 indledes sejladsen i Esbjerg, og ruten går dernæst videre til Harlingen i Holland og Antwerpen i Belgien. Målhavnen er Aalborg, der i øvrigt er værtsby for Tall Ships Races i år.

Stor ære Med titlen som starthavn får Esbjerg æren af at slå tonen an for hele kapsejladsen. Den opgave glæder eventchef Villy Grøn sig til at løfte: - I starthavnen er festlighederne på kajen og i byen præcis de samme, som vi kender fra tidligere, men der er en helt særlig stemning på skibene, når de samles for at starte på årets kapsejlads. De tre øvrige havne i 2022 er lige som Esbjerg særdeles erfarne værtshavne. Vi har været sammen med Harlingen i både 2014 og 2018. Antwerpen har, siden vi var sammen med dem i 2001, været vært flere gange, og vi har haft en tæt dialog med dem gennem mange år. Aalborg og Esbjerg har som danske Tall Ships-værter naturligvis i forvejen et tæt samarbejde, og vi glæder os til at være på hold sammen.