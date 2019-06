Kæbekirurgisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus har gennem et år opbygget et 3D-laboratorium som det første i Danmark. 3D-billeder og -modeller bruges sammen med printede skinner og guides til at bore og save efter for at sikre bedre og mere fejlfri operationer. På sigt vil patienterne kunne se deres planlagte operation simuleret tredimensionelt på computerskærm - inden operationen går i gang.