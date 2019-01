Esbjerg kan blive fri for radioaktivt Nordsø-affald

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) glæder sig over, at EU-Kommissionen slår fast, at Norm-affald på midlertidige lagre i Esbjerg Kommune gerne må flyttes uden for landets grænser. Nu må staten i sving, siger han, der tager sagen op på møde m

Esbjerg Kommune: Staten må nu se at komme i sving, så den i samarbejde med olie-gas branchen kan få tilrettelagt regler for den korrekte måde at transportere det lavradioaktive Norm-affald, der er et biprodukt fra olieboringer i Nordsøen, til en permanent oplagsplads i et andet EU-land, der er gearet til at tage imod det.

Det siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), Esbjerg Kommune, efter at EU-parlamentariker Christel Schaldemose (S) ifølge DR Syd nu har fået EU-Kommissionens ord for, at Danmark gerne må sende sit radioaktive affald til et permanent depot i et andet EU-medlemsland.

I Esbjerg Kommune er der flere midlertidige lagre med Norm-affald, og Jesper Frost Rasmussen har tidligere undret sig over den danske - og må man formode - nu hidtidige fortolkning fortolkning af EU-reglerne. Kommunen har således før fået oplyst, at Norm-affaldet ikke måtte krydse landegrænser. Imidlertid har borgmesteren været bevidst om, at hollænderne transporterede Norm-affald til saltminer i Tyskland, og han har derfor været uforstående over for, at det ikke kunne lade sig gøre at flytte dansk Norm-affald ud af landet, når staten ikke har nogen permanent løsning på affaldsproblemet.

Onsdag har Jesper Frost Rasmussen og Business Esbjerg et møde med brancheforeningen Olie Gas Danmark, og her agter borgmesteren at tage emnet op.