Esbjerg jubler: Verdens største havvindmøllepark skal gå igennem byens havn

Forligskredsen bag sommerens energiforlig vil placere en vindmøllepark, der er større end de tre Horns Rev-parker tilsammen, i Nordsøen. Dermed taler alt for, at Esbjerg Havn får en central rolle som udskibningshavn for projektet, der estimeres at skabe 8.200 job.

Esbjerg: Som verdens førende havn inden for udskibning af gigantiske havvindmøller er Esbjerg Havn ikke til at komme udenom, og derfor kommer Esbjerg og massevis af arbejdspladser i byen og på havnen efter alt at dømme til at spille en betydelig rolle, når Danmarks næste havvindmøllepark, der bliver kaldt Thor, skal opføres i Nordsøen ud for Nissum Fjord minimum 20 kilometer ude på havet. Havvindmølleparken, som med en effekt på mere end 800 megawatt i sig selv er blevet beskrevet som verdens hidtil største - større end Horns Rev-parkerne 1, 2 og 3 tilsammen - blev torsdag besluttet på Christiansborg i forligskredsen bag sommerens energiforlig. Prisen på den kommende havvindmøllepark lander i omegnen af 20 milliarder kroner, og den vil ifølge et estimat fra Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) generere omkring 8.200 arbejdspladser i etableringsfasen. Fordi ingen andre steder i Danmark eller omkring Nordsøen har de samme faciliteter og erfaring til håndtering af de meget store mølledele som Esbjerg Havn, ventes håndtering, forsamling og udskibning at skulle foregå via kajen i energimetropolen.

Energiaftalen Med energiaftalen sidste sommer besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker i Danmark frem mod 2030.Hver af disse parker bliver på minimum 800 MW, hvilket kan levere strøm til cirka 800.000 danske husstande.



De tre parker bliver klart de største i Danmark, og de vil også høre til sværvægterne på verdensplan. Samtidigt er det forventningen, at havvind om få år kan produceres uden statslig støtte, så danskerne kan få mere vedvarende energi for pengene.

Stort antal arbejdspladser For Ole Ingrisch, der torsdag havde sin sidste arbejdsdag som havnedirektør gennem næsten 16 år, var meddelelsen om verdens største og Danmarks kommende havvindmøllepark en perfekt sidste dag på kontoret i havneadministrationen på Hulvejen. - Det er den bedste afskedsgave, jeg kan få. Det sætter en tyk streg under den strategi, havnen har haft i mange år. Nu får vi endnu en gang "pay back". Dette giver os massevis af aktivitet, skibe ud og ind af havnen og job til folk på havnen og i byen, siger havnedirektøren, der vurderer, at havvindmølleparken kommer til at bestå af en hel ny generation af møller med effekt på 10-12 megawatt - møller, der er så store at komponenterne fortrinsvis må sejles til Esbjerg. Havnedirektøren tør ikke sætte et konkret tal på, hvor stor en andel af de i alt 8.200 arbejdspladser, der ender i Esbjerg. Det er fortsat ukendt, hvem der skal levere møllerne, samt hvem der skal være vindparkens operatør, men der er ifølge havnedirektøren tale om et meget stort antal arbejdspladser. Derimod er det væsentlig mere usikkert, om Esbjerg også bliver servicehavn med sejlads af vindmølleteknikere til og fra den nye havvindmøllepark, når den efter planen skal levere grøn strøm allerede fra midten af 2020'erne. Eksempelvis er Hvide Sande udpeget som servicehavn for den nye Horns Rev 3.

Strøm til datacentre Også borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) hilser placeringen af den kommende havvindmøllepark velkommen og siger, at Esbjerg igen er klar til at bidrage til en udbygning af Danmarks position som verdens førende havvindnation. - Lige som Esbjerg har spillet en central rolle i etableringen af de nuværende parker ved Horns Rev, må Esbjerg være det oplagte valg som udskibningshavn for projektet, da der her findes en stærk og velafprøvet forsyningskæde. Vi får her en vigtig mulighed for at skabe rigtig mange arbejdspladser i det sydvestjyske område, siger Jesper Frost Rasmussen. Det vurderes, at havvindmølleparken vil kunne levere strøm til cirka 800.000 husstande, men hvis det står til Frost Rasmussen vil strømmen også kunne bruges af den erhvervsklynge, som Esbjerg håber at få stablet på benene i kølvandet på planerne om Facebook og det fiberoptiske Havfrue-kabel, som går i land lige nord for Esbjerg. - Udsigten til endnu mere grøn strøm fra Nordsøen er noget, som kan tiltrække endnu flere datacentre, da de ofte vægter miljøhensyn højt, udtaler borgmesteren i en pressemeddelelse. Den nye havvindmøllepark i Nordsøen var i konkurrence med en placering på Kriegers Flak for Sjællands østkyst.