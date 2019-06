Esbjerg jagter fremtidens sosu'er i de små klasser

Esbjerg Kommune skal i gang med at motivere børn helt ned til 10 årsalderen til en social- og sundhedsuddannelse. Finansiering af nyt projekt oversendt til budgetforhandlingerne til efteråret.

Esbjerg Kommune: Inden for ganske få år vil der landet over mangle tusindvis af varme, sosu-hænder, og for Esbjerg Kommunes vedkommende vil der om bare syv år mangle ikke færre end 1.000, anslår FOA.

Med den erkendelse i baghovedet skal der skabes en markant større interesse for faget blandt de unge, og derfor har Social & Sundhedsskolen udbudt et projekt om kroppen og dens funktioner for kommunens 4. - 6.-klasser. Forløbet skal gøre elever ned til 10-årsalderen interesserede i sosu-uddannelserne.

Den vogn vil Esbjerg Kommune gerne være med på - Varde Kommune er allerede i gang - men indtil videre mangler der finansiering. Hverken Børn & Kultur eller Sundhed & Omsorg kan finde pengene til det. Esbjerg Kommune anslår, at 20 skoleklasser stigende til 60 klasser årligt vil benytte sig af tilbuddet på Social & Sundhedsskolen, og det vil koste 50.000 kroner næste år, 100.000 kroner i 2021 og 150.000 kroner i 2022 og årene fremover. Sagen er derfor oversendt til budgetforhandlingerne, der går i gang til efteråret.