Esbjerg-ingeniører går på verdens fjerbedste universitet

Aalborg Universitet er kåret som det fjerde-bedste universitet i verden til at uddanne ingeniører. I Esbjerg vækker kåringen naturligvis stor glæde, og den lokale campus-chef håber, at endnu flere unge fremadrettet vil vælge at studere i netop Esbjerg.

Ergo går det rigtig godt for det nordjyske universitet, der er repræsenteret i Esbjerg. Begge placeringer vækker naturligvis stor glæde hos campuschef Anders Schmidt Kristensen i Esbjerg, og han mener, at universitetets afdeling i Esbjerg absolut har sin del af æren for, at uddannelsen er så god og anerkendt.

I oktober 2017 blev AAU kåret som Europas bedste inden for ingeniørvidenskab af Best Global Universities, og det gav dengang en ottendeplads på den globale rangliste.

1 . Olin College of Engineering, USA 2. MIT, USA 3. Stanford University, USA 4. Aalborg Universitet (AAU), Danmark 5. Technische Universiteit Delft, Holland 6. University College London, Storbritannien 7. Purdue University, USA 8. National University of Singapore 9 . Cambridge University, Storbritannien 10. Chalmers tekniska högskola, Sverige (Kilde: The global state of the art in engineering education, MIT, marts 2018)

Campus Esbjerg var i flere år bedst

Han oplyser, at campus Esbjerg i flere år var det campus inden for AAU, der var bedst til at tiltrække såkaldte "mønsterbrydere".

- Vi har haft et godt index med hensyn til mønsterbrydende elever. Dette index er ikke helt så højt mere, fordi samfundet som helhed har fået et uddannelsesløft, fortæller Anders Schmidt Kristensen, som håber, at den flotte placering på den globale rangliste vil få endnu flere unge til at vælge at tage en uddannelse på AAU, også i Esbjerg.