Esbjerg imponerede Trumps top-rådgiver

- Vincent DeVito var meget interesseret i og imponeret over, hvordan det er lykkedes at omstille byen til Danmarks førende spiller inden for energisektoren med 9.500 job inden for oliegas og cirka 4.000 inden for offshorevind og alle de afledte effekter i form af blandt andet byggeboom. Den omstillingsparathed og transformation imponerede ham tydeligt, siger Jesper Frost Rasmussen.

Toprådgiveren ankom til Esbjerg Rådhus ved middagstid, hvor han blev mødt af borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der gav et rids af kommunens og Esbjergs historie fra fiskerby til energiby med oliegas og havvind som de store brancher, der står for ca. 30 procent af alle kommunens arbejdspladser.

Esbjerg: På en dag, hvor Esbjerg gik glip af de eftertragtede, statslige energiarbejdspladser inden for oliegas-sektoren med regeringens anden udflytningsbølge, var der mere optimisme at hente i onsdagens besøg af USA-præsident Donald Trumps energirådgiver, Vincent DeVito.

Ordrer i bøgerne

Efter mødet på rådhuset var Vincent DeVito en tur på Esbjerg Havn, hvor blandt andet folk fra Ørsted (det tidligere Dong, red.) og MHI Vestas samt folk fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet var med. Den amerikanske regering har annonceret, at den vil lave en mere fleksibel ansøgningsproces for udvikling af havvindmølleparker i USA, og formålet med Vincent DeVitos besøg var da også at blive klogere på, hvordan Danmark udvikler og udnytter havvindmølleparker.

- At han vælger at besøge Esbjerg er helt naturligt. Det er bare en understregning af, at hvis man vil vide noget om energi - hvad enten det er oliegas eller grøn energi i form af vind - så er det Esbjerg, der er førende og Danmarks Energimetropol. Jeg er også sikker på, at virksomhederne omkring Esbjerg Havn, der er blandt verdens førende, har en god mulighed for at få ordrer i bøgerne, når vi nu har fået skabt denne forbindelse og DeVito ved selvsyn har set, hvor professionelt det foregår her, siger Esbjergs borgmester.