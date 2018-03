Esbjerg-idé skal udbredes til hele landet

Esbjerg: Når repræsentanter fra 170 svømmehaller i hele landet den 14. marts mødes til årsmøde i Dansk Svømmeteknisk Forbund her i Esbjerg skal de også høre om et kommunalt projekt, der i samarbejde mellem Svømmestadion Danmark og Aktiv Fritid tilbyder udsatte børn og unge et "svømmekørekort".

Svømmekørekortet blev en realitet i erkendelse af, at socialt udsatte børn og unge ikke har samme adgang som deres jævnaldrende til at boltre sig i vandet i den lokale svømmehal, ofte på grund af trængte økonomiske og personlige ressourcer i forældrenes situation.

- De fleste børn, vi møder i vores regi, har desværre ikke et bagland med ressourcerne til at lære dem alle de ting, der er forbundet med en tur i svømmehallen: Derfor har vi sammen med Svømmestadion Danmark udviklet et program, som kompenserer for hullerne i børnenes viden, fortæller fritidskoordinator i Aktiv Fritid Karin Hansen-Schwartz i en pressemeddelelse