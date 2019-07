Esbjerg i handelshumør ved bagagerumsmarked

Annette Ebbesen fra Esbjerg havde købt plads til en stand sammen med veninden Vivian Nielsen fra Bramming. De to damer havde masser af ting og sager med til bagagerumsmarked, og der så ud til at være god interesse for børnenes tøj. Foto: Heidi Bjerre-Christensen.

Den vestjyske sans for handel fornægtede sig heller ikke søndag, hvor esbjergenserne i stort tal satte kursen mod bagagerumsmarked ved EFI-hallerne allerede fra åbningen om formiddagen.

Esbjerg: Hvis der er nogen, der går i den vildfarelse, at esbjergenserne har forladt byen og er rejst på sommerferie, så blev det modbevist ved åbningen af søndagens store bagagerumsmarked ved EFI-hallerne på Sportsvej. I stort tal dukkede voksne og børn op for at se nærmere på de tusindvis af ting og sager, andre ønsker at skille sig af med efter en mere eller mindre grundig oprydning derhjemme, og der så ud til at blive handlet ret så flittigt ved de forskellige stande, der bugnede af LP-plader, legetøj, dvd-film, bøger, keramik, porcelæn, golf-, tennis og rideudstyr, tøj og sko, lysestager, spejle, billedrammer, platter og meget meget andet.

Et lille udsnit af plænen ved EFI-hallerne, hvor masser af handlende havde stillet salgsborde op i håb om, at der ikke blev ligeså meget at pakke ned ved lukketid, som der var at pakke ud, da de kom. Foto: Heidi Bjerre-Christensen.

Løbende oprydning Nogle af dem, der havde ryddet op i kælder og på kvist var veninderne Annette Ebbesen fra Esbjerg og Vivian Nielsen, Bramming, og det var ikke første gang og bliver formentlig heller ikke sidste, at de to er at finde på en fælles stand ved bagagerumsmarked: - Det er vel femte gang, vi er her. Oprydning er jo en løbende proces, for man skifter jo lidt ud derhjemme og har i al fald ikke plads til det hele. Nu har vi også tre børn hver, der gerne vil af med noget af alt deres tøj, så det har vi også med denne gang, smilede Annette Ebbesen. Bagagerumsmarkederne ved EFI-hallerne har kørt med succes i flere år, og hvis man er gået glip af en god handel denne weekend, behøver man ikke at fortvivle. Der er nemlig bagagerumsmarkeder igen samme sted 4. august, 8. september og 6. oktober.

Børnene havde en fest, da der var bagagerumsmarked i Esbjerg. Hvad andre er blevet trætte af at lege med, kan få en renæssance i et nyt børneværelse. Foto: Heidi Bjerre-Christensen.