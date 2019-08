Esbjerg har styr på revalideringen

Det fremgår af en analyse og gennemgang af revalideringens effekt, herunder en konkret sammenligning med resultaterne i Sønderborg Kommune, som i flere sammenhænge fremhæves for sin indsats for revalidering af ledige borgere.

Esbjerg: Revalidering af ledige er dyrt, kommunens udgift til en godt 30-årig i revalidering er cirka 180.000 kroner årligt, mens en kontanthjælpsmodtager koster 110.000 kroner. Til gengæld ser det ud til, at det er lidt sværere at få en kontanthjælpsmodtager i job i forhold til en ledig i revalidering.

Den fungerende formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Hans Erik Møller (S) er godt tilfreds med Esbjergs indsats i forhold til Sønderborg, ligesom han peger på værdien af revalidering i forhold til at skaffe arbejdskraft til byens virksomheder.

Ses det på andelen af borgere med job seks måneder efter afsluttet revalidering, er mønstret stort set det samme i Esbjerg og Sønderborg. Faktisk viser de nyeste tal fra 2016 og 2017, at Esbjerg får flest i beskæftigelse et halvt år efter afsluttet revalidering.

I sammenligningen med Sønderborg Kommunes indsats konkluderes, at der ikke er noget der viser, at Sønderborg Kommune gør det meget bedre end Esbjerg Kommune med hensyn til revalidering.

I rapporten understreges, at revalidering gives til borgere, som af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke længere kan varetage et job.

Halvdelen i job

I en sammenligning mellem revalidender og andre modtagere af offentlige ydelser viser rapporten, at revalidender klarer sig bedst i forhold til job seks måneder efter. Halvdelen (48 procent) er i job, mens det kun gælder 24 procent af de aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp. Blandt sygedagpengemodtagere er 40 procent i arbejde et halvt år efter, at de er i stand til at passe et arbejde.

Før folk kommer i revalidering, skal Jobcentret vurdere, at der er en realistisk mulighed for, at personen kan komme i job, og denne forhåndsvurdering er måske forklaringen på den store succesrate.

Det skal dog nævnes, at kun få har været igennem revalidering i 2018, nemlig 59 personer. Derfor konkludere undersøgelsen, at resultaterne af de forskellige indsatser statistisk er lige gode.