Esbjerg har sat sit præg på skotsk havneby

Esbjergs fremtrædende rolle indenfor havvind er nu også ved at sætte sit tydelige spor på udviklingen af den skotske by Aberdeen. 19 energibyer fra hele verden er i disse dage samlet til det årlige topmøde i verdens energibyer, det såkaldte World Energy Cities Partnership (WECP), og en af hovedattraktionerne her var en sejltur ud til Aberdeens helt nye havvindmøllepark kun få kilometer fra kysten. - Det er fantastisk, at Aberdeen har fået sin første havvindmøllepark med 12 Vestas vindmøller på hver især otte megawatt, men det der er endnu mere slående er, at alle disse vindmøller er samlet på Esbjerg Havn og fragtet fra Esbjerg til Skotland. Og det er jo endda kun en lille del af alle de vindmøller, der er sejlet ud fra vores havn. Sammenlagt er der udskibet 55 vindmølleprojekter fra Esbjerg, og det svarer til cirka 4.000 møller. Nok til at forsyne mange millioner husstande med strøm, og det er da noget, som gør mig meget stolt, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Flere i arbejde

Og der kom ikke kun positive tilbagemeldinger på vindmøllefronten under Esbjerg-delegationens sejlads i Aberdeen. På en visit ved Aberdeens olie- og gasmesse, den såkaldte Offshore Europe, meldte flere af de tilstedeværende Esbjerg-virksomheder ligeledes meget positivt tilbage, fortæller borgmesteren. - Jeg talte blandt andet med VikingLife Saving Equipment, og de har haft en fantastisk start på 2019. Virksomheden, der producerer redningsudstyr til såvel skibe som borerigge, har en flot fremgang i Esbjerg, men har også formået at udvide betydeligt i Aberdeen og mange andre steder rundt om i verden. Semco Maritime har også for alvor fået fat i markedet i det skotske marked og kommer med meget positive tilbagemeldinger. Begge virksomheder fremhævede også, at antallet af ansatte i både Esbjerg og i Aberdeen har været stigende, og det taler jo for sig selv, siger Jesper Frost Rasmussen. Fremtiden tegner positivt for både olie- og gasbranchen og havvind, og borgmesteren ser også et stort potentiale i det aktive samarbejde i verdens energibyer. Under topmødet i Aberdeen er den japanske by Kobe føjet til listen. - Jeg er også i tæt dialog med WECPs sekretariat i Houston om at få den sydkoreanske by Ulsan med ind i verdens energibyer. Det tegner rigtig godt, men det kan nok første ske i 2020. Ulsan har et erklæret mål om at blive den nye havvind hub i Asien, og her kan Esbjerg helt sikkert bidrage med teknologi og viden, siger Jesper Frost Rasmussen.