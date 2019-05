Esbjerg: Alle, der vil bygge i Esbjerg, skal i gennemsnit betale 808 kroner per time, kommunen bruger på at sagsbehandle byggetilladelsen, mens det i Vejen koster 580 kroner i gennemsnit per time.

I Billund, Haderslev og Sønderborg laver kommunerne byggetilladelsen gratis.

Det viser en ny opgørelse fra Dansk Byggeri over de gennemsnitlige timepriser, som kommunerne tager for at sagsbehandle byggetilladelser til enfamiliehuse, landbrugsbygninger, fabriksbygninger og etagebyggeri.

- Jeg mener, at timeprisen som udgangspunkt ikke bør være højere end 600 kroner, og størstedelen af vores kommuner må siges at tage en timepris i den høje ende. Det gælder Esbjerg, Fredericia, Kolding, Tønder og Vejle, siger formand for Dansk Byggeri Sydjylland, Michael Mathiesen.

Kommunerne må ikke tjene penge på at sagsbehandle byggesager, og gebyret skal svare til udgifterne til sagsbehandlingen.

22 kommuner i Danmark sagsbehandler alle byggetilladelser uden beregning.